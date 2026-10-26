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Leticia Ramírez entregó avances y resultados de los Programas de Bienestar

La secretaria expuso en la Cámara de Diputados los avances de la política social del gobierno federal.
lun 26 octubre 2026 12:29 PM
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Leticia Ramírez Amaya se desempeña como secretaria de Bienestar del gobierno de México desde el 29 de abril de 2026. (Cortesía)

Durante su comparecencia ante la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, presentó los avances de la política social del gobierno federal.

Informó que para finales de 2026 la cobertura total del sistema de Programas para el Bienestar alcanzará los 42.8 millones de beneficiados, lo que implica un presupuesto acumulado que superará el billón de pesos.

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Ante los legisladores, la funcionaria sostuvo que la política social se consolida como el eje del desarrollo nacional y destacó que, en el último sexenio, más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en el país.

“Los Programas de Bienestar son una política integral del Gobierno de México que abarca todas las etapas de la vida y concibe a las mexicanas y mexicanos como sujetos de derechos”, apuntó Ramírez.

Redes de apoyo

Al referirse a las Pensiones de Bienestar, Leticia Ramírez precisó que hoy casi 14,000,000 de adultos mayores reciben este derecho universal a partir de los 65 años, lo que representa una inversión anual cercana a 527,000 millones de pesos.

Asimismo, resaltó la incorporación de la Pensión Mujeres Bienestar, creada para atender al sector de 60 a 64 años, la cual suma hasta el momento 2.8 millones de beneficiarias y una inversión de 57,000 millones de pesos.

A la par, el programa para personas con discapacidad, atiende a 1.8 millones de ciudadanos mediante un presupuesto de 36,000 millones de pesos. De esa manera, a través del Programa de Apoyo para la Rehabilitación e Inclusión de Niñas y Niños con Discapacidad, se benefician 28,000 de ellos en 20 estados donde se han brindado 6.3 millones de terapias gratuitas.

La responsable de la política de bienestar agregó que Salud Casa por Casa es el programa de salud más importante del mundo. Cerca de 20,000 profesionales de la salud han realizado 27 millones de visitas médicas domiciliarias y gratuitas para prevenir y detectar enfermedades a tiempo.

Por su parte, el programa de Madres Trabajadoras otorga apoyos económicos directos a 195,000 beneficiarias a cargo de hijas e hijos de cero a cuatro años, extensión que se amplía hasta los seis años en zonas indígenas.

En el sector agrario, la estrategia Sembrando Vida mantiene la cobertura a 423 mil sembradoras y sembradores en 1,113 municipios de 24 estados, abarcando una superficie trabajada superior al millón de hectáreas.

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Infraestructura indígena y atención a emergencias

Finalmente, la titular de Bienestar abordó las acciones destinadas a la infraestructura social, la atención a migrantes y la respuesta a contingencias ambientales.

Señaló que en 2026 se canalizó el 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social directamente a 20,000 pueblos originarios y afromexicanos, sumando un monto de 13,500 millones de pesos dedicados a obras clave de agua potable, drenaje, electrificación y vivienda.

En el ámbito de movilidad humana, los Centros Integradores para el Migrante ubicados en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros atendieron a casi 5,000 personas entre enero y julio con un gasto superior a los 384 millones de pesos.

Por último, Ramírez Amaya recordó la aplicación de censos y entregas de apoyos tras el paso de los ciclones Erick, Priscilla y Raymond, destinando más de 15,700 millones de pesos a la reconstrucción de viviendas, locales comerciales y parcelas agrícolas en los municipios afectados.

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Secretaría de Bienestar Cámara de Diputados

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