Leticia Ramírez entregó avances y resultados de los Programas de Bienestar

Ante los legisladores, la funcionaria sostuvo que la política social se consolida como el eje del desarrollo nacional y destacó que, en el último sexenio, más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en el país.

“Los Programas de Bienestar son una política integral del Gobierno de México que abarca todas las etapas de la vida y concibe a las mexicanas y mexicanos como sujetos de derechos”, apuntó Ramírez.

Redes de apoyo

Al referirse a las Pensiones de Bienestar, Leticia Ramírez precisó que hoy casi 14,000,000 de adultos mayores reciben este derecho universal a partir de los 65 años, lo que representa una inversión anual cercana a 527,000 millones de pesos.

Asimismo, resaltó la incorporación de la Pensión Mujeres Bienestar, creada para atender al sector de 60 a 64 años, la cual suma hasta el momento 2.8 millones de beneficiarias y una inversión de 57,000 millones de pesos.

A la par, el programa para personas con discapacidad, atiende a 1.8 millones de ciudadanos mediante un presupuesto de 36,000 millones de pesos. De esa manera, a través del Programa de Apoyo para la Rehabilitación e Inclusión de Niñas y Niños con Discapacidad, se benefician 28,000 de ellos en 20 estados donde se han brindado 6.3 millones de terapias gratuitas.

La responsable de la política de bienestar agregó que Salud Casa por Casa es el programa de salud más importante del mundo. Cerca de 20,000 profesionales de la salud han realizado 27 millones de visitas médicas domiciliarias y gratuitas para prevenir y detectar enfermedades a tiempo.

Por su parte, el programa de Madres Trabajadoras otorga apoyos económicos directos a 195,000 beneficiarias a cargo de hijas e hijos de cero a cuatro años, extensión que se amplía hasta los seis años en zonas indígenas.

En el sector agrario, la estrategia Sembrando Vida mantiene la cobertura a 423 mil sembradoras y sembradores en 1,113 municipios de 24 estados, abarcando una superficie trabajada superior al millón de hectáreas.