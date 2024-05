La sombra del fraude electoral se asoma en la lucha por la Presidencia

Carla Elena Solis, docente de Derecho Electoralde la Universidad Intercontinental, añade que hasta que surgió el Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE), las elecciones en México fueron gozando credibilidad.

“Esta sombra de fraude electoral tiene que ver con toda la carga histórica que tenemos en la ciudadanía porque durante muchos años estuvimos gobernados por un partido hegemónico y hablábamos del dedazo presidencial. No fue hasta que se constituyó el primer IFE que empezamos a creer en las votaciones. Esta sombra del fraude electoral tiene que ver con la mala práctica de aquellas políticas y políticos que no les gusta aceptar el resultado de las elecciones”, explica.

Pero hablar de un fraude, también tiene como propósito activar a que las bases se movilicen para que haya un voto masivo o justificar por adelantado una derrota.

Llamar la sombra del pasado fraude electoral se debe a la necesidad que sienten de decir ‘no gane porque me hicieron trampa’”. Alejandro Díaz Domínguez, profesor-investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM)

La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido que en el proceso electoral en el que se elegirá a su sucesor, no habrá fraude.

“Tengan la seguridad de que no es como antes, de que no va a haber apagones para cambiar las urnas, no va a haber apagones para falsificar las actas, no va a haber ratón loco, ni relleno de urnas o urnas embarazadas; o se les va a entregar como lo hacían, ‘te entrego esta tarjeta, esta boleta –allá en el sureste– ya está marcada, te van a dar una, la que te van a dar me la vas a traer y vas a meter esta, y ya cuando me traigas la boleta que te dieron, entonces te voy a recompensar”, afirmó el pasado 15 de mayo en su conferencia matutina.