“Hay en curso una elección de Estado”, dice Xóchitl Gálvez

Dijo que el sentido del voto será decidido por los ciudadanos y refrendó su respeto y amistad por líderes de MC, en tanto que acusó: “allá (en Morena) hay una elección de Estado. Allá tienen todos los millones, la candidata de Morena es la candidata oligarquía, la candidata de los millonarios”.

En encuentro con militantes de Acción Nacional (PAN ); Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el cierre de precampaña de Laura Haro, la priista que aspira a ser abanderada a la alcaldía local, Gálvez respaldó a esa precandidata local e insistió en que enfrenta al aparato del gobierno federal.

Te podría interesar:

“Se quejan de seis espectaculares que hay en Jalisco y no se quejaron de más de 10,000 espectaculares que pusieron durante dos años en su precampaña, de los cientos de camiones de las miles de bardas de eso no se queja y esos son actos anticipados de campaña. Nosotros no tenemos los millones, pero hoy tengo los millones de corazones de ustedes”, arengó la senadora con licencia.

En entrevista fue cuestionada sobre los espectaculares denunciados la víspera por Merilyn Gómez Pozos, coordinadora de la campaña de la precandidata morenista a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

Gómez reportó, luego de presentar la querella, que ya renunció a su cargo federal “con efectos” al día de ayer 2 de enero.

Sin embargo Gálvez planteó en entrevista que la actuación de la hasta hace unas horas funcionaria federal demuestra la operación gubernamental.

“Ella tendría que estar trabajando. ¡Por Dios! Están usando recursos públicos, más claro de la elección de Estado, ahí está, ahí está todo el gobierno operando a favor de Morena. Saben que van a perder, entonces tienen miedo”.