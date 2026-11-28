La Fiscalía del Estado de Jalisco anunció que detuvo a Sergio Javier "N", señalado por su probable participación en el feminicidio de lainfluencer Valeria Márquez , ocurrido el pasado 13 de mayo de 2025 en el municipio de Zapopan.
La detención se llevó a cabo en Uruapan, Michoacán, donde el hombre se encontraba escondido. De acuerdo con información oficial, se trató de un operativo interinstitucional entre la Fiscalía de Jalisco y la Fiscalía General del Estado de Michoacán, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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Trasladan a presunto feminicida de la influencer
Tras ser detenido en Michoacán, Sergio Javier "N" fue trasladado este sábado 28 de noviembre a Jalisco para su puesta a disposición ante la autoridad judicial que lo reclama.
El detenido fue ingresado al penal de Puente Grande bajo un fuerte dispositivo de seguridad, donde quedará a disposición del juez que emitió la orden de aprehensión en su contra.
🔎 La Dirección de Órdenes de Aprehensión cumplimentó un mandamiento judicial contra un hombre señalado por su probable participación en el feminicidio de una influencer, ocurrido en 2025 en Zapopan. (1-3) https://t.co/zsSkup7nqS
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, "el detenido habría tenido una participación activa antes, durante y después del crimen, motivo por el cual se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión".
Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada a tiros dentro de su salón de belleza Blossom: The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.
Su caso inició el debate sobre la transmisión de hechos violentos y las plataformas de streaming que lo permiten y lo reproducen sin censura. Anteriormente, ya había sido detenida otra persona involucrada en el feminicidio de la joven creadora de contenido.
¿Qué avances hay en el caso Valeria Márquez?
Desde el 13 de mayo de 2025, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio por el asesinato de Valeria Márquez; el caso quedó a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.
El primer avance relevante informado por las autoridades fue la detención, el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, de Ramón Ángel "N", alias “El R1”.
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En conferencia, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que la célula criminal a su mando habría participado en el feminicidio de la influencer, debido a que existió un vínculo sentimental entre Ramón Ángel "N", hijo del R1, y Valeria Márquez.
El funcionario federal detalló que, de acuerdo con las indagatorias, Francisco "N" habría sido expareja de Valeria Márquez, la habría amenazado en varias ocasiones y habría pedido a su padre que se cometiera el feminicidio, aunque dicha versión será probada durante el proceso.
El segundo avance fue la detención de Iván Martín "N", el pasado 1 de agosto de 2026, señalado como presunto coautor material del feminicidio. La Fiscalía de Jalisco indicó que la captura fue resultado de una investigación especializada y del seguimiento permanente del caso.
En un comunicado, la autoridad estatal estableció que en la agresión se utilizaron una motocicleta y un automóvil blanco para facilitar la huida de los agresores de Valeria.
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Como parte de esas indagatorias, también se realizó un cateo en San Juan de Ocotán, Zapopan, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se aseguraron dos armas de fuego, teléfonos celulares e identificaciones.
La detención de Sergio Javier "N" sería la tercera relevante en el caso, desde que ocurrió el feminicidio hace año y medio.