Trasladan a presunto feminicida de la influencer

Sergio Javier "N" fue detenido en Michoacán por su probable participación en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez. (Foto: Fiscalía Estatal de Jalisco)



Tras ser detenido en Michoacán, Sergio Javier "N" fue trasladado este sábado 28 de noviembre a Jalisco para su puesta a disposición ante la autoridad judicial que lo reclama.

El detenido fue ingresado al penal de Puente Grande bajo un fuerte dispositivo de seguridad, donde quedará a disposición del juez que emitió la orden de aprehensión en su contra.

🔎 La Dirección de Órdenes de Aprehensión cumplimentó un mandamiento judicial contra un hombre señalado por su probable participación en el feminicidio de una influencer, ocurrido en 2025 en Zapopan. (1-3) https://t.co/zsSkup7nqS — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) November 28, 2026



De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, "el detenido habría tenido una participación activa antes, durante y después del crimen, motivo por el cual se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión".

Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada a tiros dentro de su salón de belleza Blossom: The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.

Su caso inició el debate sobre la transmisión de hechos violentos y las plataformas de streaming que lo permiten y lo reproducen sin censura. Anteriormente, ya había sido detenida otra persona involucrada en el feminicidio de la joven creadora de contenido.

¿Qué avances hay en el caso Valeria Márquez?

Desde el 13 de mayo de 2025, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio por el asesinato de Valeria Márquez; el caso quedó a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

El primer avance relevante informado por las autoridades fue la detención, el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, de Ramón Ángel "N", alias “El R1”.