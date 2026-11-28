"Soñé y soñé para todos, y hoy les quiero compartir una realidad: la próxima semana pediré licencia sin goce de sueldo para registrarme como precandidato a la gubernatura de mi estado, mi querido Nuevo León, y lo hago con la firme convicción de que lo que se ha hecho bien en este gobierno lo podemos mejorar", afirmó.

García ya había enviado una carta de intención a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano en la que manifestó su interés por contender por el cargo.



Además, no es la primera vez que revela sus intenciones de manera pública, pues ya lo había hecho en octubre; sin embargo, este 28 de noviembre manifestó que su decisión está tomada.

El alcalde resaltó en el evento las acciones de su administración en Guadalupe y el papel que jugó el municipio durante la celebración del Mundial de Futbol 2026, como parte de los argumentos con los que busca respaldar su aspiración estatal.

¿García vs. Mariana Rodríguez?

El edil guadalupense explicó que en diciembre concretará el movimiento para que el partido lo tome en cuenta y que su registro como precandidato está previsto entre el 6 y el 10 de diciembre, una vez que se cumpla el proceso interno que definirá la Coordinadora Nacional.

El objetivo, según dijo, es medirse con otros posibles precandidatos, entre los que muchos esperan a la titular de Amar a Nuevo León y esposa del actual gobernador, Mariana Rodríguez , así como el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia.

Mariana Rodríguez está concentrada en su maternidad y no en la política, afirma su esposo Samuel García. (Foto: Mariana Rodríguez/Facebook)





En el contexto interno también se ha mencionado a otros perfiles emecistas, como Raúl Cantú, lo que anticipa una contienda interna competida.