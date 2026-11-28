El alcalde emecista de Guadalupe, Héctor García, anunció que la próxima semana iniciará el trámite para pedirlicencia al cargo, sin goce de sueldo, e inscribirse al proceso por la precandidatura al gobierno de Nuevo León en Movimiento Ciudadano.
Este sábado, en un evento masivo y público, el alcalde aseguró que está listo para medirse por la gubernatura del estado rumbo a los comicios del 6 de junio de 2027.
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"Soñé y soñé para todos, y hoy les quiero compartir una realidad: la próxima semana pediré licencia sin goce de sueldo para registrarme como precandidato a la gubernatura de mi estado, mi querido Nuevo León, y lo hago con la firme convicción de que lo que se ha hecho bien en este gobierno lo podemos mejorar", afirmó.
García ya había enviado una carta de intención a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano en la que manifestó su interés por contender por el cargo.
Además, no es la primera vez que revela sus intenciones de manera pública, pues ya lo había hecho en octubre; sin embargo, este 28 de noviembre manifestó que su decisión está tomada.
El alcalde resaltó en el evento las acciones de su administración en Guadalupe y el papel que jugó el municipio durante la celebración del Mundial de Futbol 2026, como parte de los argumentos con los que busca respaldar su aspiración estatal.
¿García vs. Mariana Rodríguez?
El edil guadalupense explicó que en diciembre concretará el movimiento para que el partido lo tome en cuenta y que su registro como precandidato está previsto entre el 6 y el 10 de diciembre, una vez que se cumpla el proceso interno que definirá la Coordinadora Nacional.
El objetivo, según dijo, es medirse con otros posibles precandidatos, entre los que muchos esperan a la titular de Amar a Nuevo León y esposa del actual gobernador, Mariana Rodríguez , así como el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia.
En el contexto interno también se ha mencionado a otros perfiles emecistas, como Raúl Cantú, lo que anticipa una contienda interna competida.
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La influencer y empresaria Mariana Rodríguez había sido visto como la eventual candidata; sin embargo, el propio Samuel García la descartó hace un mes, antes de que se convirtiera en madre por tercera ocasión, al asegurar en la radio que ella estaba enfocada en su maternidad.
La noticia causó revuelo, porque fue Mariana quien respondió a su pareja a través de las redes sociales y en un mensaje le advirtió que pasando diciembre "estaría lista para lo que viniera".
Colosio se descarta y reconfigura la contienda en Nuevo León
Apenas esta semana, uno de los que se perfilaba como principal oponente de los precandidatos, Luis Donaldo Colosio Riojas, se descartó para contender por la gubernatura de Nuevo León y anunció que buscará la candidatura por Sonora.
El senador anunció el pasado 23 de noviembre, mediante un video, que aceptó la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la gubernatura de su estado natal, con lo que dejó libre el camino en Nuevo León.