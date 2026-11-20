La noche de este viernes se registran enfrentamientos en Guasave, Sinaloa; videos de medios locales informaron sobre la quema de vehículos en avenidas y también se transmitieron imágenes de la transmisión de un partido de béisbol en el estadio de los Algodoneros en el que los comentaristas reportaron la suspensión del encuentro por una situación de seguridad.
Reportes de enfrentamientos en Guasave, Sinaloa, ante versiones de presunta captura de líder criminal
La Secretaría de Seguridad del estado de Sinaloa confirmó los enfrentamientos y recomendó a la población permanecer en sus domicilios:
"Se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades.
"Las autoridades del Grupo Interinstitucional están desplegadas en un operativo para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad.
"La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mantiene su compromiso de transparencia y mantener informada a la sociedad", se lee en una publicación realizada a las 21:07 horas.
La #SSPSinaloa informa que, este viernes 20 de noviembre de 2026, se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades. Las autoridades del Grupo Interinstitucional están desplegadas en un operativo para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mantiene su compromiso de transparencia y mantener informada a la sociedad. Se invita a usar las líneas de emergencias 9-1-1 y de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario. Seguiremos informando.— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 21, 2026
Según lo reportado por Radio Fórmula, los enfrentamientos se podrían haber generado ante la captura de un líder criminal en la región de Guasave identificado como Fausto Isidro Meza Flores, alias el "Chapo" Isidro.
El presunto detenido cuenta con ficha publicada por el FBI de Estados Unidos en la qe se le identifica como introductor de sustancias ilegales como metanfetaminas, cocaína y mariguana.
En un segundo mensaje de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa se reconoce que hubo un despliegue de fuerzas de los tres órdenes de gobierno "para restablecer la calma".
En seguimiento a lo que ocurre en Guasave este viernes 20 de noviembre de 2026, la #SSPSinaloa informa que, hasta el momento continúa el despliegue por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno para restablecer la calma. Se mantiene el llamado de mantenerse en resguardo. De igual forma, se solicita evitar la carretera “La Costera” desde Culiacán hacia el norte, así como de la ciudad de Los Mochis al sur del estado, debido a que se tiene el registro de bloques de las vías de comunicación. También evitar circular sobre la carretera la libre, ya que se tienen múltiples bloqueos en ambos sentidos. Las autoridades del Grupo Interinstitucional mantienen un despliegue para liberar las vialidades. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa estará actualizando esta información. Se invita a usar las líneas de emergencias 9-1-1 y de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario.— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 21, 2026
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