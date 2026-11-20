La Secretaría de Seguridad del estado de Sinaloa confirmó los enfrentamientos y recomendó a la población permanecer en sus domicilios:

"Se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades.

"Las autoridades del Grupo Interinstitucional están desplegadas en un operativo para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad.

"La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mantiene su compromiso de transparencia y mantener informada a la sociedad", se lee en una publicación realizada a las 21:07 horas.

La #SSPSinaloa informa que, este viernes 20 de noviembre de 2026, se registró una agresión contra personal federal en el municipio de Guasave, por lo que se solicita a la ciudadanía mantenerse en resguardo y evitar la zona, así como tampoco transitar por vialidades. Las autoridades del Grupo Interinstitucional están desplegadas en un operativo para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mantiene su compromiso de transparencia y mantener informada a la sociedad. Se invita a usar las líneas de emergencias 9-1-1 y de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario. Seguiremos informando. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 21, 2026

Según lo reportado por Radio Fórmula, los enfrentamientos se podrían haber generado ante la captura de un líder criminal en la región de Guasave identificado como Fausto Isidro Meza Flores, alias el "Chapo" Isidro.

El presunto detenido cuenta con ficha publicada por el FBI de Estados Unidos en la qe se le identifica como introductor de sustancias ilegales como metanfetaminas, cocaína y mariguana.

