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Miguel Ángel Almaraz: buscan al alcalde de Río Bravo tras reporte de secuestro en carretera

Miguel Ángel Almaraz, político del PAN, es buscado en Zacatecas y San Luis Potosí tras ser privado de su libertad; el político había anunciado su deseo de competir por la gubernatura de Tamaulipas.
dom 08 noviembre 2026 11:24 AM
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Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas.
Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, fue secuestrado mientras viajaba en carretera por Zacatecas mientras se dirigía a Real de Catorce, San Luis Potosí. (Municipio de Río Bravo)

Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, fue secuestrado la noche del sábado 7 de noviembre mientras viajaba en carretera por Zacatecas, reportó de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí.

El político se trasladaba junto a su familia rumbo a Real de Catorce, en San Luis Potosí, a bordo de dos camionetas cuando fue interceptado por sujetos armados.

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Pese a liberar a las personas que viajaban con el edil fueron dejadas en libertad, los sujetos retuvieron a Almaraz, de acuerdo con reportes de medios locales.

“Los hechos relacionados con la presunta privación ilegal de la libertad del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, en territorio del estado de Zacatecas, no en San Luis Potosí”, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí.

Sus familiares pidieron ayuda en el municipio de Cedral y, a partir de ese reporte, comenzó un operativo de búsqueda en San Luis Potosí y Zacatecas, indicó la dependencia de seguridad.

“Tras recibir el reporte de lo ocurrido en el vecino estado de Zacatecas, la Guardia Civil Estatal activó un operativo en la zona limítrofe, además de establecer coordinación con las autoridades de esa entidad y las instancias correspondientes para contribuir a la localización de las personas”, detalla el comunicado.

Habitantes de Río Bravo convocaron a una protesta pacífica este lunes 9 de noviembre a partir de las 8:00 horas frente al Palacio Municipal para exigir el regreso de su alcalde. De no ser liberado, las convocatorias difundidas en redes sociales advierten que realizarán bloqueos en carreteras.

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El gobernador Américo Villareal afirmó que autoridades de Tamaulipas trabajan en coordinación con el gobierno de San Luis Potosí para localizar al alcalde de Río Bravo, pero no confirmó que se trate de un secuestro.

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y sus respectivas unidades especializadas, para avanzar en las acciones de localización de Miguel Ángel y salvaguardar su integridad", publicó el mandatario de Tamaulipas en sus redes sociales.

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¿Quién es Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo?

Miguel Ángel Almaraz gobierna Río Bravo, Tamaulipas, tras ganar las elecciones de 2024 como candidato de la coalición PAN-PRI-PRD.

El alcalde del PAN anunció su intención de competir en 2028 por la gubernatura de Tamaulipas, estado gobernado actualmente por Morena con Américo Villareal al frente.

Sin embargo, el presunto secuestro no ha sido atribuido a razones políticas hasta el momento, ni a algún grupo delincuencial.

Almaraz estuvo seis años en el penal de máxima seguridad conocido como ‘El Rincón’, en Nayarit, tras ser detenido en 2009 por cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y tráfico de hidrocarburos.

No obstante, no recibió sentencia por estos delitos y posteriormente fue absuelto de dichos cargos.

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Secuestro Alcaldes San Luis Potosí Zacatecas Tamaulipas

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