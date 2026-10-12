Huracán Simón se degrada a categoría 3 pero provoca olas de hasta 5 metros en costas de Jalisco

¿Cuál será la trayectoria del Huracán Simón?

El SMN informó que Simón mantiene su desplazamiento frente a las costas de Jalisco y en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América mantienen la zona de prevención por los efectos de vientos del huracán desde playa Pérula, Jalisco, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías, y se mantiene zona de vigilancia por efectos de viento del huracán desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

En el más reciente reporte del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también habrá olas de hasta cuatro metros de altura en Baja California Sur; de 3.5 m de altura en Sinaloa y Nayarit, y de hasta 2.5 m de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Estos pronósticos derivan de la interacción entre el huracán Simón, el desplazamiento del frente frío número 2 sobre Baja California; canales de baja presión en el interior del país; una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical número 43 sobre el sureste mexicano.

¿Habrá lluvias este lunes en el país?

Para este lunes se pronostican lluvias muy fuertes en: Jalisco, Sinaloa, Nayarit y Chiapas.

Lluvias fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Estado de México , Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.

Chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.



El #Huracán #Simon se localiza a 80 km de Cabo Corrientes, #Jalisco. Además, se pronostican #Lluvias muy fuertes en zonas de #Jalisco, #Nayarit y #Sinaloa. Revisa más detalles, aquí. ⤵️ https://t.co/mYCd43ggyP https://t.co/p608tHXHUw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.