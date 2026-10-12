El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que durante la mañana de este lunes el huracán Simón de categoría 3 se localiza frente a costas de Jalisco en donde se prevén olas de hasta cinco metros, mientras que en Nayarit se pronostican vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora (km/h), por lo que ante estas condiciones se solicita a la población mantenerse en resguardo hasta las nuevas indicaciones por parte de las autoridades de Protección Civil.
Huracán Simón se degrada a categoría 3 pero provoca olas de hasta 5 metros en costas de Jalisco
¿Cuál será la trayectoria del Huracán Simón?
El SMN informó que Simón mantiene su desplazamiento frente a las costas de Jalisco y en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América mantienen la zona de prevención por los efectos de vientos del huracán desde playa Pérula, Jalisco, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías, y se mantiene zona de vigilancia por efectos de viento del huracán desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.
En el más reciente reporte del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también habrá olas de hasta cuatro metros de altura en Baja California Sur; de 3.5 m de altura en Sinaloa y Nayarit, y de hasta 2.5 m de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero.
Estos pronósticos derivan de la interacción entre el huracán Simón, el desplazamiento del frente frío número 2 sobre Baja California; canales de baja presión en el interior del país; una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical número 43 sobre el sureste mexicano.
¿Habrá lluvias este lunes en el país?
Para este lunes se pronostican lluvias muy fuertes en: Jalisco, Sinaloa, Nayarit y Chiapas.
Lluvias fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Estado de México , Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.
Chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.
El #Huracán #Simon se localiza a 80 km de Cabo Corrientes, #Jalisco. Además, se pronostican #Lluvias muy fuertes en zonas de #Jalisco, #Nayarit y #Sinaloa. Revisa más detalles, aquí. ⤵️ https://t.co/mYCd43ggyP https://t.co/p608tHXHUw
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026
Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
En su reporte de las 00:00 horas de este lunes 12 de octubre, el SMN informó que se preveían olas de hasta nueve metros de altura frente a las costas de Jalisco; de 5 a 7 m en la costa de Colima; de 3 a 5 m en la costa de Nayarit; de 2 a 3 m en la costa de Sinaloa y de uno a dos m en la costa de Baja California Sur.
En tanto que el pronóstico a lo largo del día es que el alto oleaje vaya disminuyendo; sin embargo, se recomienda a la población a mantenerse alejada de las costas con el objetivo de ponerse en resguardo.
Protección Civil de Jalisco informó que se prevé que Simon se aleje de las costas de Jalisco en el transcurso del lunes debilitándose, continuará generando posibles lluvias durante el resto de la noche en las regiones:
- Costa Sur
-Costa Norte
La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que Simón impactará como categoría 1 en Mazatlán, Sinaloa, por lo que se activaron los planes DN-III y Marina en la región. La funcionaria añadió que hubo saldo blanco en Michoacán, Colima y Jalisco, aunque se reportó el fallecimiento de una persona en Guerrero.
La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la ciudadanía seguir las siguientes indicaciones:
- Consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades de Protección Civil.
- Evitar acercarse a playas, escolleras, muelles y zonas donde se registre oleaje elevado.
- No cruzar ríos, arroyos, vados, caminos inundados ni corrientes de agua.
- Alejarse de postes, cables eléctricos, árboles y estructuras que puedan caer.
- Si se habita en una zona de riesgo, atender las indicaciones de las autoridades y trasladarse a un lugar seguro cuando se indique.
- Respetar las restricciones portuarias y las indicaciones de las Capitanías de Puerto.
Se solicita a la población mantenerse informado a través de los canales oficiales de Conagua y del SMN.