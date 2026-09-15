“La Comisión Nacional de Elecciones, a través de este ejercicio demoscópico que mide la opinión del pueblo de Quintana Roo, ha decidido definir como coordinador estatal de defensa de la transformación y la soberanía nacional al compañero Eugenio Gino Segura Vázquez”, anunció.

Para ocupar la coordinación del estado también se inscribieron también Marybel Villegas Canché, Ana Paty Peralta, Rafael Marín Mollinedo y Alexa Murguía.

Presentamos a @GinoSeguraV, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo. pic.twitter.com/OjzT9QsiHu — Morena (@PartidoMorenaMx) September 15, 2026





¿Quién Gino Segura?

“Gino” Segura como se le conoce al hoy coordinador es senador con licencia y en su trayectoria destaca su paso como secretario de Finanzas y Planeación del gobierno a cargo de Mara Lezama.

Es uno de los aspirantes a gobernador más jóvenes que tendrá Morena rumbo a las elecciones de 2027. Nació en 1994 y es es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), institución en la que también cuenta con un posgrado en Derecho Financiero.

En su trayectoria destaca su paso como subsecretario de Servicios Administrativos del Congreso del Estado de Quintana Roo y en la Oficialía mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Más nombramientos

La dirigencia nacional de Morena presentará este martes 15 de septiembre a quienes serán sus coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas y Baja California.

Con el de Quintana Roo y estos nombramientos, el partido tendrá definidos 10 de los 17 perfiles de los que surgirán sus candidatos a gobernador rumbo a las elecciones de 2017.