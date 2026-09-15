Zacatecas
A las 16:00 horas se presentará al coordinador o coordinadora de Zacatecas, entidad gobernada actualmente por el morenista David Monreal.
Para encabezar los trabajos en el estado se registraron siete perfiles de morenistas o aliados: Ulises Mejía Haro, José Narro Céspedes, Verónica Díaz, Julia Arcelia Olguín Serna, Zaira Ivonne Villagrana Escareño, Geovanna Bañuelos y Carlos Puente.
Baja California
Finalmente, a las 19:00 horas se dará a conocer al ganador del proceso interno para coordinar los trabajos de Morena en Baja California, entidad gobernada actualmente por Marina del Pilar Ávila.
Fueron 10 los perfiles inscritos para buscar la coordinación: Fernando Jorge Castro Trenti, Julieta Ramírez Padilla, Armando Ayala Robles, Alfredo Álvarez Cárdenas, Jorge Ramos Hernández, Ismael Burgueño Ruiz, Joel Anselmo Jiménez Vega, Montserrat Caballero, Evangelina Moreno y Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
¿Quiénes son los coordinadores hasta el momento?
Hasta ahora, Morena suma siete nombramientos de quienes serán sus coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Con los tres que se definirán este martes, la cifra llegará a 10.
Aguascalientes: Nora Ruvalcaba, senadora de la República con licencia.
Campeche: Pablo Gutiérrez, exalcalde del municipio de Carmen.
Colima: Rosa María Bayard, exalcaldesa de Manzanillo.
Guerrero: Beatriz Mojica, senadora de la República con licencia.
Michoacán: Carlos Torres Piña, exfiscal general con licencia.
Querétaro: Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sinaloa: Imelda Castro, senadora de la República por Sinaloa.
¿Qué sigue para Morena?
Con los nombramientos de este martes, a Morena todavía le faltará definir a siete coordinadores más.
Por paridad de género, al menos nueve de las coordinaciones recaerán en mujeres. De los siete perfiles definidos hasta ahora, cuatro son mujeres.