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Elecciones 2027: Morena elige a Gino Segura como coordinador de Quintana Roo

Este martes, la dirigencia nacional de Morena también anunciará a los coordinadores de Zacatecas y Baja California. Con estos tres nombramientos sumarán 10 los coordinadores estatales definidos.
mar 15 septiembre 2026 11:36 AM
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Eugenio Segura, senador de la República con licencia, posa junto con la presidena de Morena, Ariadna Montiel, y Citlalli Hernández, secretaria del partido.
La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, junto a aspirantes a coordinadores de la Defensa de la Transformación. (Captura de pantalla)

Eugenio Segura fue electo por Morena como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, lo que lo perfila como aspirante a la gubernatura del estado.

Citlalli Hernández, secretaria general de Elecciones de Morena, informó que el senador de la República con licencia fue electo tras el proceso de revisión de perfiles y de una encuesta en la que se midió la opinión de los quintanarroenses.

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“La Comisión Nacional de Elecciones, a través de este ejercicio demoscópico que mide la opinión del pueblo de Quintana Roo, ha decidido definir como coordinador estatal de defensa de la transformación y la soberanía nacional al compañero Eugenio Gino Segura Vázquez”, anunció.

Para ocupar la coordinación del estado también se inscribieron también Marybel Villegas Canché, Ana Paty Peralta, Rafael Marín Mollinedo y Alexa Murguía.


¿Quién Gino Segura?

“Gino” Segura como se le conoce al hoy coordinador es senador con licencia y en su trayectoria destaca su paso como secretario de Finanzas y Planeación del gobierno a cargo de Mara Lezama.

Es uno de los aspirantes a gobernador más jóvenes que tendrá Morena rumbo a las elecciones de 2027. Nació en 1994 y es es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), institución en la que también cuenta con un posgrado en Derecho Financiero.

En su trayectoria destaca su paso como subsecretario de Servicios Administrativos del Congreso del Estado de Quintana Roo y en la Oficialía mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Más nombramientos

La dirigencia nacional de Morena presentará este martes 15 de septiembre a quienes serán sus coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas y Baja California.

Con el de Quintana Roo y estos nombramientos, el partido tendrá definidos 10 de los 17 perfiles de los que surgirán sus candidatos a gobernador rumbo a las elecciones de 2017.

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Zacatecas

A las 16:00 horas se presentará al coordinador o coordinadora de Zacatecas, entidad gobernada actualmente por el morenista David Monreal.

Para encabezar los trabajos en el estado se registraron siete perfiles de morenistas o aliados: Ulises Mejía Haro, José Narro Céspedes, Verónica Díaz, Julia Arcelia Olguín Serna, Zaira Ivonne Villagrana Escareño, Geovanna Bañuelos y Carlos Puente.

Baja California

Finalmente, a las 19:00 horas se dará a conocer al ganador del proceso interno para coordinar los trabajos de Morena en Baja California, entidad gobernada actualmente por Marina del Pilar Ávila.

Fueron 10 los perfiles inscritos para buscar la coordinación: Fernando Jorge Castro Trenti, Julieta Ramírez Padilla, Armando Ayala Robles, Alfredo Álvarez Cárdenas, Jorge Ramos Hernández, Ismael Burgueño Ruiz, Joel Anselmo Jiménez Vega, Montserrat Caballero, Evangelina Moreno y Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

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¿Quiénes son los coordinadores hasta el momento?

Hasta ahora, Morena suma siete nombramientos de quienes serán sus coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Con los tres que se definirán este martes, la cifra llegará a 10.

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba, senadora de la República con licencia.

Campeche: Pablo Gutiérrez, exalcalde del municipio de Carmen.

Colima: Rosa María Bayard, exalcaldesa de Manzanillo.

Guerrero: Beatriz Mojica, senadora de la República con licencia.

Michoacán: Carlos Torres Piña, exfiscal general con licencia.

Querétaro: Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sinaloa: Imelda Castro, senadora de la República por Sinaloa.

¿Qué sigue para Morena?

Con los nombramientos de este martes, a Morena todavía le faltará definir a siete coordinadores más.

Por paridad de género, al menos nueve de las coordinaciones recaerán en mujeres. De los siete perfiles definidos hasta ahora, cuatro son mujeres.

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