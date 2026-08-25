Pablo Gutiérrez Lazarus: el expanista que Layda Sansores quiere de sucesor en Campeche

Su llegada a la contienda estatal ocurre además con un respaldo político que se hizo evidente meses antes de que Morena concluyera formalmente su proceso interno. Gutiérrez Lazarus es considerado cercano al grupo de la gobernadora Layda Sansores San Román, quien desde abril comenzó a perfilarlo para sucederla.
¿Lazarus es el candidato de Layda Sansores?
El 22 de abril, después de que Morena aprobó el calendario de su proceso interno para la selección de coordinadores, Sansores encabezó una reunión del Consejo Estatal del partido en la que se tomó posición sobre la sucesión. En ese encuentro se planteó que “no hacen falta las encuestas” y los liderazgos locales expresaron su respaldo a Gutiérrez Lazarus.
La reunión fue encabezada por la gobernadora, aunque el anuncio formal estuvo a cargo de la entonces secretaria de Gobierno, Elisa Hernández Romero, quien también aspiraba a convertirse en sucesora de Sansores.
Gutiérrez Lazarus tomó entonces la palabra para refrendar su compromiso con Morena y sus principios, además de ofrecer la conformación de un equipo incluyente como parte de un llamado a la unidad.
Ya como coordinador estatal, el alcalde con licencia buscó marcar distancia de la idea de que su ascenso político fuera producto de un padrinazgo. Tras su designación, rechazó que Sansores sea su madrina política y sostuvo que su trayectoria proviene del trabajo territorial.
“Soy del pueblo. Al final del día vengo del pueblo haciendo una labor de tierra, de a pie. Los habitantes de mi municipio lo saben, sin padrinos, sin madrinas”, afirmó.
Lazarus busca candidatura de Morena
Más allá de su trayectoria como alcalde, Gutiérrez Lazarus ha tenido una participación político-electoral concentrada en el ámbito municipal. No ha ocupado cargos como legislador ni ha encabezado la dirigencia de un partido político.
Su paso por el gobierno de Ciudad del Carmen también ha estado acompañado de cuestionamientos. Durante sus administraciones ha enfrentado críticas por el aumento de la inseguridad en el municipio y por un escenario de decrecimiento del empleo local.
Ahora, el político que inició su carrera electoral con el PAN y que después encontró en Morena la plataforma para regresar y mantenerse en el poder municipal enfrenta un desafío distinto: dejar atrás el ámbito de Ciudad del Carmen y convertirse en la apuesta de Morena para disputar en 2027 la gubernatura de Campeche.