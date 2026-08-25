Pablo Gutiérrez Lazarus: el expanista que Layda Sansores quiere de sucesor en Campeche

¿Quién es Pablo Gutiérrez Lazarus?

Su salida de Acción Nacional ocurrió en 2020 y desde entonces ha desarrollado su carrera bajo las siglas del partido guinda, donde suma ya seis años de militancia.

Su carrera comenzó en el ámbito municipal. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, formación que cursó en la Ciudad de México. En 2015 consiguió por primera vez la alcaldía de Ciudad del Carmen, postulado por el PAN, y permaneció en el cargo hasta 2018.

Ese año intentó reelegirse como alcalde y realizó campaña acompañado por Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato presidencial del PAN. Sin embargo, perdió la elección y quedó fuera del gobierno municipal.

Pablo Gutiérrez es el candidato de Layda Sansores en Campeche. (Foto: Michael Balam Chan/Cuartoscuro )

La derrota no significó su salida definitiva de la política. En 2020 dejó las filas panistas y se incorporó a Morena. Un año después, en 2021, regresó a la contienda electoral y recuperó la alcaldía de Ciudad del Carmen, esta vez bajo las siglas de Morena, para gobernar de 2021 a 2024.

Al concluir ese periodo volvió a competir por el ayuntamiento. En 2024 ganó nuevamente la elección, ahora como candidato de la coalición integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Así, se convirtió en alcalde de Ciudad del Carmen por tercera ocasión.

Ese tercer periodo, sin embargo, quedó interrumpido antes de concluir. Gutiérrez Lazarus solicitó separarse definitivamente del cargo el 26 de junio pasado para concentrarse en sus aspiraciones de cara al proceso electoral de 2027 y buscar la candidatura de Morena al gobierno de Campeche.