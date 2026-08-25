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Pablo Gutiérrez Lazarus: el expanista que Layda Sansores quiere de sucesor en Campeche

De las filas del PAN a Morena, Pablo Gutiérrez Lazarus construyó su carrera desde Ciudad del Carmen y ahora busca dar el salto a la política estatal, con el respaldo de liderazgos de la 4T.
mar 25 agosto 2026 06:37 PM
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Pablo Gutiérrez Lazarus recibió su constancia como coordinador de la 4T en Campeche.
La dirigencia nacional de Morena nombró a Pablo González Lazarus como coordinador estatal de la soberanía y la transformación nacional en el estado de Campeche- (Foto: Morena)

Pablo Gutiérrez Lazarus, expanista y tres veces alcalde de Ciudad del Carmen, Campeche, dio un nuevo paso en su trayectoria política al ser designado como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad, una posición que lo perfila como el virtual candidato de Morena al gobierno estatal en las elecciones de 2027.

A sus 42 años —cumplirá 43 el próximo sábado—, Gutiérrez Lazarus llega a esta etapa después de más de una década en la política municipal y tras haber transitado del PAN a Morena.

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¿Quién es Pablo Gutiérrez Lazarus?

Su salida de Acción Nacional ocurrió en 2020 y desde entonces ha desarrollado su carrera bajo las siglas del partido guinda, donde suma ya seis años de militancia.

Su carrera comenzó en el ámbito municipal. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, formación que cursó en la Ciudad de México. En 2015 consiguió por primera vez la alcaldía de Ciudad del Carmen, postulado por el PAN, y permaneció en el cargo hasta 2018.

Ese año intentó reelegirse como alcalde y realizó campaña acompañado por Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato presidencial del PAN. Sin embargo, perdió la elección y quedó fuera del gobierno municipal.

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Pablo Gutiérrez es el candidato de Layda Sansores en Campeche. (Foto: Michael Balam Chan/Cuartoscuro )

La derrota no significó su salida definitiva de la política. En 2020 dejó las filas panistas y se incorporó a Morena. Un año después, en 2021, regresó a la contienda electoral y recuperó la alcaldía de Ciudad del Carmen, esta vez bajo las siglas de Morena, para gobernar de 2021 a 2024.

Al concluir ese periodo volvió a competir por el ayuntamiento. En 2024 ganó nuevamente la elección, ahora como candidato de la coalición integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Así, se convirtió en alcalde de Ciudad del Carmen por tercera ocasión.

Ese tercer periodo, sin embargo, quedó interrumpido antes de concluir. Gutiérrez Lazarus solicitó separarse definitivamente del cargo el 26 de junio pasado para concentrarse en sus aspiraciones de cara al proceso electoral de 2027 y buscar la candidatura de Morena al gobierno de Campeche.

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Su llegada a la contienda estatal ocurre además con un respaldo político que se hizo evidente meses antes de que Morena concluyera formalmente su proceso interno. Gutiérrez Lazarus es considerado cercano al grupo de la gobernadora Layda Sansores San Román, quien desde abril comenzó a perfilarlo para sucederla.

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¿Lazarus es el candidato de Layda Sansores?

El 22 de abril, después de que Morena aprobó el calendario de su proceso interno para la selección de coordinadores, Sansores encabezó una reunión del Consejo Estatal del partido en la que se tomó posición sobre la sucesión. En ese encuentro se planteó que “no hacen falta las encuestas” y los liderazgos locales expresaron su respaldo a Gutiérrez Lazarus.

La reunión fue encabezada por la gobernadora, aunque el anuncio formal estuvo a cargo de la entonces secretaria de Gobierno, Elisa Hernández Romero, quien también aspiraba a convertirse en sucesora de Sansores.

Gutiérrez Lazarus tomó entonces la palabra para refrendar su compromiso con Morena y sus principios, además de ofrecer la conformación de un equipo incluyente como parte de un llamado a la unidad.

Ya como coordinador estatal, el alcalde con licencia buscó marcar distancia de la idea de que su ascenso político fuera producto de un padrinazgo. Tras su designación, rechazó que Sansores sea su madrina política y sostuvo que su trayectoria proviene del trabajo territorial.

“Soy del pueblo. Al final del día vengo del pueblo haciendo una labor de tierra, de a pie. Los habitantes de mi municipio lo saben, sin padrinos, sin madrinas”, afirmó.

Lazarus busca candidatura de Morena

Más allá de su trayectoria como alcalde, Gutiérrez Lazarus ha tenido una participación político-electoral concentrada en el ámbito municipal. No ha ocupado cargos como legislador ni ha encabezado la dirigencia de un partido político.

Su paso por el gobierno de Ciudad del Carmen también ha estado acompañado de cuestionamientos. Durante sus administraciones ha enfrentado críticas por el aumento de la inseguridad en el municipio y por un escenario de decrecimiento del empleo local.

Ahora, el político que inició su carrera electoral con el PAN y que después encontró en Morena la plataforma para regresar y mantenerse en el poder municipal enfrenta un desafío distinto: dejar atrás el ámbito de Ciudad del Carmen y convertirse en la apuesta de Morena para disputar en 2027 la gubernatura de Campeche.

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Campeche Morena Elecciones México 2027

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