El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que continúen las lluvias de diferentes intensidades en el país derivado de la interacción de fenómenos meteorológicos como el monzón, canales de baja presión en el país, y un desarrollo ciclónico, y además de las lluvias se prevén intensos oleajes en algunos estados, así como vientos que podrían derribar espectaculares y árboles, así como temperaturas altas en otras. Ante ello, se pide a la población mantenerse informada en los canales oficiales con el objetivo de seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes.
El monzón cambia el clima en México ¿qué estados tendrán lluvias muy fuertes y riesgo de inundaciones?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que continúen las lluvias de diferentes intensidades en el país derivado de la interacción de fenómenos meteorológicos como el monzón, canales de baja presión en el país, y un desarrollo ciclónico, y además de las lluvias se prevén intensos oleajes en algunos estados, así como vientos que podrían derribar espectaculares y árboles, así como temperaturas altas en otras. Ante ello, se pide a la población mantenerse informada en los canales oficiales con el objetivo de seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes.
Pronóstico de lluvias
En el pronóstico más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé para este día lo siguiente:
Lluvias muy fuertes : Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Lluvias fuertes: en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo , Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán.
Chubascos:Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Las lluvias pronosticadas pueden acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos o arroyos, encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
¿Por qué se incrementaron las lluvias?
El SMN explica que los efectos mencionados serán originados por el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México, canales de baja presión al interior del país, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical número 31 asociada con una zona de baja presión con 30% de probabilidad para formar un ciclónico tropical en 48 horas, sobre el Pacífico sur mexicano.
Durante la madrugada de este martes, la depresión tropical Diez-E se intensificó a la tormenta tropical, y se localizó a 1,310 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 20 km/h.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres detalla que el monzón provoca un cambio drástico en condiciones normales de lluvia y temperatura: en el noroeste mitiga la sequía, por el contrario en el noreste del país la produce al absorber la humedad del golfo de México.
Tormenta tropical Iselle
La tormenta tropical Iselle, también en el océano Pacífico, se ubicó a 1,060 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h.
Debido a su distancia, ambas tormentas tropicales no generan efectos en México.
🌀 El centro de la #TormentaTropical #Julio se localiza a más de mil kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur .
🌀 Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México . pic.twitter.com/a3ywWzdLRp
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 25, 2026
Altas temperaturas
Se esperan temperaturas máximas iguales o superiores a 45 grados Celsius: Baja California y Sonora.
Temperaturas de 40 a 45 grados Celsius: Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Temperaturas de 35 a 40 grados Celsius: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla,Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas de 30 a 35 grados: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.
“Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores”, detalla el documento.
Por otra parte, se prevé viento de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).
Los vientos iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN de la Conagua y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.