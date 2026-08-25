El monzón cambia el clima en México ¿qué estados tendrán lluvias muy fuertes y riesgo de inundaciones?

¿Por qué se incrementaron las lluvias?

El SMN explica que los efectos mencionados serán originados por el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México, canales de baja presión al interior del país, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la onda tropical número 31 asociada con una zona de baja presión con 30% de probabilidad para formar un ciclónico tropical en 48 horas, sobre el Pacífico sur mexicano.

Durante la madrugada de este martes, la depresión tropical Diez-E se intensificó a la tormenta tropical, y se localizó a 1,310 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el nor-noreste a 20 km/h.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres detalla que el monzón provoca un cambio drástico en condiciones normales de lluvia y temperatura: en el noroeste mitiga la sequía, por el contrario en el noreste del país la produce al absorber la humedad del golfo de México.

Tormenta tropical Iselle

La tormenta tropical Iselle, también en el océano Pacífico, se ubicó a 1,060 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 24 km/h.

Debido a su distancia, ambas tormentas tropicales no generan efectos en México.

🌀 El centro de la #TormentaTropical #Julio se localiza a más de mil kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur .

🌀 Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México . pic.twitter.com/a3ywWzdLRp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 25, 2026

Altas temperaturas

Se esperan temperaturas máximas iguales o superiores a 45 grados Celsius: Baja California y Sonora.

Temperaturas de 40 a 45 grados Celsius: Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas de 35 a 40 grados Celsius: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla,Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

