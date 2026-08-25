Ricardo Verdusco Bernal es un exfuncionario del Gobierno de Sinaloa, quien en 2023, abanderó junto con el entonces gobernador Rubén Rocha Moya a la delegación de atletas que participaron en los Juegos Nacionales CONADE 2023. Actualmente, enfrenta un proceso en Estados Unidos acusado de tráfico de fentanilo. Con este caso, se incrementan las investigaciones hacia los funcionarios que eran cercanos al ahora gobernador con licencia.
¿Quién es Ricardo Verduzco Bernal, cercano a Rocha Moya y detenido en EU?
La Fiscalía Federal para el Distrito de Utah informó el 20 de agosto de 2026 que se realizaron dos denuncias separadas tanto contra el exfuncionario como contra Jesús Alexis Cecena Cota, de 22 años y originario de México, éste último residía ilegalmente en West Jordan, Utah.
El documento detalla que se inició una investigación penal contra Cota y sus cómplices, entre los que se encuentra Verdusco Bernal, vinculados a una organización de narcotráfico que, al parecer, distribuía grandes cantidades de fentanilo y otros estupefacientes en el Distrito de Utah.
En el caso del exfuncionario sinaloense, la Fiscalía explicó que en agosto (sin detallar fecha exacta), agentes encubiertos realizaron una compra controlada de fentanilo a Bernal. Como resultado de dicha operación, los agentes obtuvieron y ejecutaron una orden de registro para una habitación de hotel en el condado de Salt Lake, Utah.
“El 12 de agosto de 2026, los agentes ejecutaron la orden; Bernal se encontraba solo en la habitación, donde los agentes localizaron e incautaron aproximadamente 11,160,65 gramos de una sustancia que dio positivo para fentanilo en las pruebas de campo”.
“Los agentes estimaron que la cantidad incautada equivalía a unas 111,000 pastillas de fentanilo”, detalla el documento .
La Fiscalía detalla que tanto Cota como Bernal han sido acusados, en expedientes separados y sin relación entre sí, de posesión de fentanilo con fines de distribución.
El juicio con jurado de Bernal se tiene previsto para el 26 de agosto de 2026 ante un juez magistrado federal en el Tribunal Federal Orrin G. Hatch, situado en el centro de Salt Lake City.
En la audiencia de comparecencia que se llevó a cabo el 19 de agosto, Verduzco Bernal se declaró "no culpable" a través de su defensora pública de oficio, Emily A. Stirba. Sin embargo, el tribunal ordenó mantenerlo bajo prisión preventiva por riesgo de fuga, por lo que permanece recluido bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de EU (US Marshals).
¿Quién es Ricardo Verdusco Bernal?
Actualmente tiene 54 años. Durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, se le designó como director general del Instituto Municipal del Deporte de Guasave (IMUDEG), Sinaloa, entre 2023 y 2024.
En el municipio de Guasave, Sinaloa, estuvo a cargo durante 2018 de delegaciones deportivas. Tras su paso por la administración municipal, se reportó su incorporación a funciones ligadas a la estructura deportiva estatal dentro del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE).
En mayo de 2023, Verduzco Bernal participó junto a Rocha Moya en la ceremonia de abanderamiento de la delegación sinaloense rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2023.
¿Qué está pasando en Sinaloa?
La investigación en contra del exfuncionario de Sinaloa, ocurre mientras Rocha Moya enfrenta una acusación formal en Estados Unidos relacionada con narcotráfico y armas. El Departamento de Justicia estadounidense informó el 29 de abril pasado sobre una acusación presentada ante una corte federal de Nueva York en contra del gobernador y otros nueve exfuncionarios de Sinaloa.
El Congreso estatal lleva a cabo una sesión extraordinaria para elegir a la gobernadora interina después de que Rocha Moya reapareció el 21 de agosto tras permanecer 112 días separado de la gubernatura; sin embargo, al día siguiente volvió a solicitar separarse del cargo, en medio de las críticas que recibió.