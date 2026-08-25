¿Quién es Ricardo Verduzco Bernal, cercano a Rocha Moya y detenido en EU?

La Fiscalía Federal para el Distrito de Utah informó el 20 de agosto de 2026 que se realizaron dos denuncias separadas tanto contra el exfuncionario como contra Jesús Alexis Cecena Cota, de 22 años y originario de México, éste último residía ilegalmente en West Jordan, Utah.

El documento detalla que se inició una investigación penal contra Cota y sus cómplices, entre los que se encuentra Verdusco Bernal, vinculados a una organización de narcotráfico que, al parecer, distribuía grandes cantidades de fentanilo y otros estupefacientes en el Distrito de Utah.

En el caso del exfuncionario sinaloense, la Fiscalía explicó que en agosto (sin detallar fecha exacta), agentes encubiertos realizaron una compra controlada de fentanilo a Bernal. Como resultado de dicha operación, los agentes obtuvieron y ejecutaron una orden de registro para una habitación de hotel en el condado de Salt Lake, Utah.

“El 12 de agosto de 2026, los agentes ejecutaron la orden; Bernal se encontraba solo en la habitación, donde los agentes localizaron e incautaron aproximadamente 11,160,65 gramos de una sustancia que dio positivo para fentanilo en las pruebas de campo”.

“Los agentes estimaron que la cantidad incautada equivalía a unas 111,000 pastillas de fentanilo”, detalla el documento .

