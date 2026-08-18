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Mujeres con Bienestar: calendario del pago de agosto y lo que debes revisar en tu tarjeta antes de recibir el pago

Las beneficiarias recibirán el pago en la tarjeta de Mujeres con Bienestar en la que se depositará la cantidad de 2,500 pesos. Estos son los días oficiales.
mar 18 agosto 2026 09:08 PM
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Las beneficiarias del programa del Estado de México recibirán el pago correspondiente al bimestre de julio-agosto de 2026. (Foto: IA Chat GPT / Gobierno del Edomex)

El titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, informó a través de sus redes sociales sobre el inicio de las fechas de depósito del programa Mujeres con Bienestar y que se realizará durante una semana del mes de agosto de 2026.

Esta dispersión es con el objetivo de apoyar a mujeres mexiquenses de entre 18 a 59 años que vivan en la entidad, que estén en situación de pobreza y no cuenten con seguridad social.

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Calendario del pago Mujeres con Bienestar

El funcionario estatal detalló en un video compartido en Facebook que la dispersión del apoyo gubernamental corresponde al cuarto bimestre de este 2026 teniendo como base el siguiente calendario:

La dispersión del pago julio-agosto inicia el miércoles 19 de agosto:

Día I Primer letra del primer apellido

19 ago. | A, B,C

20 ago. | D,E,F,G

21 ago. | H,I,J,K,L,M

24 ago. | N,Ñ,O,P,Q,R

25 ago. | S,T,U,V,W,X,Y,Z

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Beneficiarias compartieron diversas quejas en sus redes sociales sobre la inquietud de saber sobre la activación de su tarjeta, a lo que la dependencia del Edomex respondió que estaban trabajando en restablecer el servicio ya que se detectaron problemas técnicos como duplicidad de información .

Tras dar a conocer el calendario oficial de la dispersión del dinero, Juan Carlos González Romero llamó a las beneficiarias a consultar información en los canales oficiales de la dependencia mexiquense.

App Mujeres con Bienestar

Descarga la app desde la plataforma Play Store para dispositivos Android, o desde la App Store para usuarios de Apple/iOS.

Después, inicia sesión utilizando el correo electrónico y la contraseña que creaste al momento de realizar tu solicitud.

Si no recuerdas tu contraseña, puedes restablecerla seleccionando la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” e ingresando los datos de tu Formato Único de Bienestar (FUB).

Tras ingresar, la app te permite visualizar el saldo o el depósito, lo que significa que la tarjeta está activa y permite ver los movimientos

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En 2026, incorporará a más de medio millón de mujeres beneficiarias, por lo que el padrón previsto para este año será de 700 mil mexiquenses de 18 a 59 años, quienes durante un año recibirán un apoyo de 2,500 pesos bimestrales, así como servicios adicionales de educación, salud, psicológicos, legales y funerarios.

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Mujeres Estado de México

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