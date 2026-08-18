Mujeres con Bienestar: calendario del pago de agosto y lo que debes revisar en tu tarjeta antes de recibir el pago

Beneficiarias compartieron diversas quejas en sus redes sociales sobre la inquietud de saber sobre la activación de su tarjeta, a lo que la dependencia del Edomex respondió que estaban trabajando en restablecer el servicio ya que se detectaron problemas técnicos como duplicidad de información .

Tras dar a conocer el calendario oficial de la dispersión del dinero, Juan Carlos González Romero llamó a las beneficiarias a consultar información en los canales oficiales de la dependencia mexiquense.

App Mujeres con Bienestar

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Si no recuerdas tu contraseña, puedes restablecerla seleccionando la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” e ingresando los datos de tu Formato Único de Bienestar (FUB).

Tras ingresar, la app te permite visualizar el saldo o el depósito, lo que significa que la tarjeta está activa y permite ver los movimientos