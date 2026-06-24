La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que tras concluir una mesa de diálogo con los dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), se llegó a un acuerdo de no realizar bloqueos carreteros en el país. El gobierno federal destacó que se ha dado una respuesta a los transportistas, además de que exista una ruta de trabajo.
“Se han llevado a cabo más de 300 reuniones en esta administración con seguimiento de acuerdos y avances importantes de los transportistas. Siempre privilegiaremos el diálogo y la construcción de acuerdos por ello hicimos el llamado a no afectar a la ciudadanía en las carreteras donde anunciaron movilizaciones”, destacó la Segob a través de su cuenta en 𝕏.
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Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.
Los transportistas integrantes de Amotac ya se reúnen desde la mañana de este miércoles 24 de junio en distintos puntos carreteros o principales vialidades del país, como parte de su movimiento para exigir mayor seguridad, alto a la corrupción por parte de autoridades de los distintos niveles gubernamentales, entre otras exigencias.
Antes de las 08:00 horas, tal como tenían previsto los transportistas, iniciaron con las concentraciones en diversos puntos; hasta el momento estos son los sitios afectados:
-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
-Villahermosa, Tabasco
-Veracruz: Poza Rica. En el cruce rumbo a Huatusco, Fortín y Coscomatepec
-Tlaxcala
-Morelos
-Querétaro
-Jalisco: Cierre en la carretera de Chapala a Guadalajara.
-México - Pachuca
-San Luis Potosí: Cierre de vialidades.
-Acapulco, Guerrero
-Nuevo León
-Zacatecas: Concentración al lado de carreteras.
Edomex
-Tecámac
-Tultitlán
-Autopista de Ecatepec, Edomex
-Tlalnepantla: Bloqueo carretero.
-Cuautitlán, Izcalli: Bloqueo carretero.
-Tabla Honda, en el municipio de Tlalnepantla, ya hay cierre carretero.
En algunos puntos, hay concentraciones al lado de las carreteras, otros, avanzan en caravanas lentas, mientras que en otros puntos ya hay afectaciones viales como cierres carreteros.
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¿Qué exigen los transportistas?
Mayor seguridad en las carreteras y consideran insuficientes los operativos implementados por la Guardia Nacional.
Alto a los cobros excesivos de servicios de grúas.
Solución a los retrasos en trámites de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
Alto a las extorsiones en retenes federales y militares.
Eliminar los permisos municipales que encarecen la distribución de mercancías y productos básicos.
Se recomienda a la población mantenerse informado a través de medios locales de las entidades para conocer qué tanta afectación vial existe o si los transportistas deciden retirarse de los puntos afectados hasta el momento.