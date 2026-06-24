Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país. En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el… pic.twitter.com/9MR0uybl0o — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

¿Qué dice la Amotac?

Los transportistas integrantes de Amotac ya se reúnen desde la mañana de este miércoles 24 de junio en distintos puntos carreteros o principales vialidades del país, como parte de su movimiento para exigir mayor seguridad, alto a la corrupción por parte de autoridades de los distintos niveles gubernamentales, entre otras exigencias.

Antes de las 08:00 horas, tal como tenían previsto los transportistas, iniciaron con las concentraciones en diversos puntos; hasta el momento estos son los sitios afectados:

-Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

-Villahermosa, Tabasco

-Veracruz: Poza Rica. En el cruce rumbo a Huatusco, Fortín y Coscomatepec

-Tlaxcala

-Morelos

-Querétaro

-Jalisco: Cierre en la carretera de Chapala a Guadalajara.

-México - Pachuca

-San Luis Potosí: Cierre de vialidades.

-Acapulco, Guerrero

-Nuevo León

-Zacatecas: Concentración al lado de carreteras.

Edomex

-Tecámac

-Tultitlán

-Autopista de Ecatepec, Edomex

-Tlalnepantla: Bloqueo carretero.

-Cuautitlán, Izcalli: Bloqueo carretero.

-Tabla Honda, en el municipio de Tlalnepantla, ya hay cierre carretero.

En algunos puntos, hay concentraciones al lado de las carreteras, otros, avanzan en caravanas lentas, mientras que en otros puntos ya hay afectaciones viales como cierres carreteros.

Transportistas en Xalapa, Veracruz. (Foto: Amotac)

Afectaciones en Poza Rica, Veracruz. (Foto: Amotac)

Concentración en Tlaxcala en apoyo a Amotac. (Foto: Amotac)

Concentración de transportistas en Ecatepec, Edomex. (Foto: Amotac)