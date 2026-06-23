La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) anunció bloqueos y concentraciones en carreteras de diferentes estados del país, además de una posible movilización hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Este 24 de junio, día en que se enfrenta México contra Chequia en el Mundial 2026, se espera movilización por parte de los transportistas y aseguran que sus acciones responden a años de demandas sin resolver relacionadas con seguridad, costos operativos, trámites y presuntos actos de corrupción que afectan al sector.