Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Transportistas convocan bloqueos este 24 de junio: las casetas y carreteras que estarán cerradas

La AMOTAC anunció marchas lentas y concentraciones en los 32 estados para exigir mayor seguridad, menos extorsiones y solución a trámites pendientes.
mar 23 junio 2026 05:59 PM
Añadir Expansión Política en Google
(Bloqueo de transportistas en la CDMX)
La organización prevé movilizaciones desde las primeras horas del 24 de junio. (Edgard Garrido/Reuters
)

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) anunció bloqueos y concentraciones en carreteras de diferentes estados del país, además de una posible movilización hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Este 24 de junio, día en que se enfrenta México contra Chequia en el Mundial 2026, se espera movilización por parte de los transportistas y aseguran que sus acciones responden a años de demandas sin resolver relacionadas con seguridad, costos operativos, trámites y presuntos actos de corrupción que afectan al sector.

Publicidad

¿Cuáles son las razones de los bloqueos?

La movilización convocada por AMOTAC exige la atención de las autoridades federales, estatales y municipales que afectan la economía del transporte de carga, turismo y pasajeros.

En un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y a distintas dependencias gubernamentales, la agrupación aseguró que el "pequeño transportista llamado hombre camión sigue olvidado por nuestro gobierno" y acusó la falta de soluciones concretas a problemáticas que llevan años denunciando.

protestas transportista
Los transportistas protestaron este martes en más de 20 entidades. (FOTO: Cuartoscuro)

Entre las principales exigencias se encuentra:

  • Mayor seguridad en las carreteras y consideran insuficientes los operativos implementados por la Guardia Nacional.
  • Alto a los cobros excesivos de servicios de grúas.
  • Solución a los retrasos en trámites de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)
  • Alto a las extorsiones en retenes federales y militares.
  • Eliminar los permisos municipales que encarecen la distribución de mercancías y productos básicos.
Publicidad

Las carreteras que podrían verse afectadas

La movilización iniciarán alrededor de las 7:00 de la mañana y podría evolucionar a una marcha con dirección al Zócalo de la Ciudad de México si no existe respuesta por parte de las autoridades.

Entre las carreteras que podrían registrar afectaciones se encuentran:

  • México-Querétaro
  • México-Pachuca
  • México-Cuernavaca
  • México-Puebla
  • México-Pirámides
  • Carretera Chalco-México.
  • Arco Norte, la Vía Morelos y la avenida José López Portillo.
Ley seca el 24 de junio en CDMX: no habrá venta de alcohol por el partido México vs. Chequia en estos lugares
CDMX

Ley seca en la CDMX por México vs Chequia: fecha, horario y colonias afectadas

En Puebla se contemplan movilizaciones sobre las carreteras:

  • Cholula-Huejotzingo
  • La Vía Atlixcáyotl
  • La carretera Audi-El Seco
  • Tramo Perote-Veracruz.

En Tlaxcala se esperan afectaciones en la carretera Calpulalpan, la vía corta Puebla y la carretera Apizaco-Veracruz.

Publicidad

ANTAC cuestiona bloqueos del 24 de junio

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) se mantuvo presente en las movilizaciones más recientes del sector transportistas, sin embargo, en esta ocasión cuestionó públicamente el bloqueo carretero organizado por la AMOTAC.

"Respetamos esa decisión; sin embargo, hoy desconocemos cuáles son los motivos que han llevado a modificar su postura", señaló la organización.

Carreteras como la México-Querétaro y la México-Puebla podrían registrar afectaciones.
La ANTAC cuestionó algunas de las demandas de los bloqueos para el 24 de junio. (Redes sociales)

La asociación también cuestionó que algunas de las demandas incluidas en la convocatoria, como la modificación al artículo 133 Bis de la Ley Nacional de Aguas, aparezcan hasta ahora en la agenda de protesta.

Según ANTAC, la organización participó desde noviembre de 2025 en mesas de trabajo y gestiones relacionadas con cambios legislativos en esa materia, sin que existiera acompañamiento de otros grupos transportistas.

Tags

automóviles, movilidad Carreteras

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad