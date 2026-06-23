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¿Hay clases el 24 de junio por el México vs Chequia? Lo que pasará en CDMX, Edomex, Guadalajara y Monterrey

Miles de estudiantes deberán ajustar sus actividades este 24 de junio, aunque la medida no aplicará de la misma forma en todas las sedes del Mundial.
mar 23 junio 2026 11:30 AM
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En algunos casos, los gobiernos estatales incluso adelantaron el cierre varias semanas respecto al calendario federal. (FG Trade Latin/Getty Images)

La selección mexicana volverá a la cancha este 24 de junio para disputar su tercer y último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como ocurrió con encuentros anteriores, miles de estudiantes y padres de familia buscan saber si las escuelas modificarán sus actividades debido al operativo que acompañará el encuentro.

Si tienes esa duda, aquí te explicamos si habrá clases en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Monterrey, además de los detalles del partido.

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CDMX sí suspenderá las clases por el México vs. Chequia

La Ciudad de México será la única de las cuatro entidades donde sí se suspenderán las clases este miércoles 24 de junio con motivo del partido entre México y Chequia.

La medida fue anunciada por el Gobierno de México mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 16 de junio, con el objetivo de facilitar la movilidad durante uno de los encuentros con mayor asistencia prevista del Mundial 2026.

De acuerdo con esa disposición, no habrá actividades escolares en escuelas públicas y privadas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP). La suspensión comprende preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior, además de las escuelas normales, tanto en el turno matutino como en el vespertino.

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Edomex, Jalisco y Monterrey mantendrán clases con normalidad

A diferencia de lo que ocurrirá en la capital del país, Estado de México, Guadalajara y Monterrey no han anunciado la suspensión de clases para este 24 de junio.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ninguna autoridad educativa de esas entidades ha informado modificaciones al calendario escolar por el partido entre México y Chequia, por lo que las actividades académicas continuarán en sus horarios habituales.

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Cuándo, dónde y a qué hora se juega el México vs. Chequia

La selección mexicana disputará su último compromiso de la fase de grupos este miércoles 24 de junio, cuando enfrente a Chequia en un partido que definirá el cierre del Grupo A.

El encuentro se jugará en el Estadio Ciudad de México, también conocido comercialmente como Estadio Banorte, y el silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Tras asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final con la victoria sobre Corea del Sur, el conjunto dirigido por Javier "Vasco" Aguirre regresará al mismo escenario donde inauguró su participación mundialista con el triunfo frente a Sudáfrica.

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Dónde ver en vivo el partido entre México y Chequia

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre México y Chequia mediante televisión abierta y plataformas digitales.

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La transmisión estará disponible en Canal 5, de Televisa, así como en Azteca 7, de TV Azteca, opciones que permitirán seguir el partido sin costo.

Quienes prefieran verlo por internet también podrán hacerlo mediante ViX, plataforma que cuenta con los derechos para transmitir todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

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Mundial de Futbol 2026 Educación

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