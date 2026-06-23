CDMX sí suspenderá las clases por el México vs. Chequia

La Ciudad de México será la única de las cuatro entidades donde sí se suspenderán las clases este miércoles 24 de junio con motivo del partido entre México y Chequia.

La medida fue anunciada por el Gobierno de México mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 16 de junio, con el objetivo de facilitar la movilidad durante uno de los encuentros con mayor asistencia prevista del Mundial 2026.

De acuerdo con esa disposición, no habrá actividades escolares en escuelas públicas y privadas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP). La suspensión comprende preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior, además de las escuelas normales, tanto en el turno matutino como en el vespertino.

Edomex, Jalisco y Monterrey mantendrán clases con normalidad

A diferencia de lo que ocurrirá en la capital del país, Estado de México, Guadalajara y Monterrey no han anunciado la suspensión de clases para este 24 de junio.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ninguna autoridad educativa de esas entidades ha informado modificaciones al calendario escolar por el partido entre México y Chequia, por lo que las actividades académicas continuarán en sus horarios habituales.