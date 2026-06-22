México vs Chequia: las marchas y bloqueos previstos para el partido del Mundial 2026

Mientras se realizó la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y el partido inaugural en el que México ganó frente a Sudáfrica, se registró una fuerte movilización social a las afueras del Estadio Ciudad de México, mejor conocido como 'Estadio Azteca'.
Para este próximo miércoles 24 de junio, México regresa al estadio de la capital para enfrentarse a Chequia, por lo que se esperan manifestaciones de diversos colectivos en el exterior del recinto deportivo y en distintos puntos importantes de la capital.
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Madres buscadoras marcharán
El jueves de la inauguración, colectivos de madres buscadoras dividieron sus movilizaciones entre la Calzada de Tlalpan y el Ángel de la Independencia para exigir avances en la localización de sus familiares desaparecidos.
Este 24 de junio, en el encuentro de la Selección Nacional contra Chequia, algunas colectivas y colectivos de familias buscadoras ya lanzaron convocatorias para manifestarse con el propósito de visibilizar sus luchas ante los reflectores internacionales.
Entre estas convocatorias se encuentra la marcha por la dignidad y el respeto a las familias buscadoras. En esta movilización, las familias exigen:
“Una disculpa pública por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la SEGOB por minimizar, cuestionar y descalificar su causa.
Federalización del delito de desaparición, para dejar atrás la fragmentación y la burocracia excesiva, y enfrentar al crimen con toda la fuerza de la sociedad y el gobierno”.
Esta movilización está convocada a las 16:00 horas en la estación del tren ligero Textitlán, con dirección al Estadio Azteca.
Asimismo, familias buscadoras independientes hacen un llamado a una acción de visibilización en el Monumento de la Revolución a las 12:00 del día, en la cual los asistentes cantarán una versión de la canción "Cielito Lindo" sobre las desapariciones de sus seres queridos.
“Ay, ay, ay, ay, grita y no calles, porque tu voz los reclama, cielito lindo, en todas partes”, es una estrofa de la canción que se espera interpreten.
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Bloqueo de transportistas
La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) anunció una posible marcha al Zócalo de la CDMX y bloqueos a distintas casetas del país. Esta movilización es para exigir la solución a sus demandas por parte de las autoridades municipales, estatales y federales.
Se prevé que los bloqueos inicien a las 8:00 de la mañana en distintas carreteras del país. En la Ciudad de México, se contemplan afectaciones a las siguientes vialidades:
México – Querétaro
México – Pachuca
Chalco – México
México – Pirámides
México – Cuernavaca (una de las salidas a carretera más cercanas al Estadio Azteca)
México – Puebla
Arco Norte
Avenida José López Portillo
Vía Morelos
Entre sus demandas se encuentran:
Mayor seguridad en las carreteras y operativos por parte de la Guardia Nacional.
Alto a las extorsiones en retenes militares y federales.
Alto a cobros excesivos de parte de autoridades municipales mediante grúas.
Freno al aumento de los precios de los combustibles.
Alto a los abusos en la Central de Abastos de la CDMX, entre otras.
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¿Habrá movilización de la CNTE?
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se mantuvo por 20 días en huelga nacional en diversos estados del país. En específico, en la CDMX instalaron un plantón en el primer cuadro de la capital.
Sin embargo, el sábado 20 de junio, la Asamblea Nacional Representativa del magisterio disidente especificó que las demandas no fueron atendidas, por lo cual entrarán en un proceso de reorganización.
Ante este panorama, no se prevén movilizaciones del magisterio durante el partido del tricolor contra Chequia, como ocurrió el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026.
¿A qué hora juega México vs. Chequia?
El partido entre las selecciones de México contra Chequia será este miércoles 24 de junio, a las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, por lo que se prevén afectaciones en diversas zonas del inmueble desde cuatro horas antes del arranque del juego.