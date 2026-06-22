México vs Chequia: las marchas y bloqueos previstos para el partido del Mundial 2026

Madres buscadoras marcharán

El jueves de la inauguración, colectivos de madres buscadoras dividieron sus movilizaciones entre la Calzada de Tlalpan y el Ángel de la Independencia para exigir avances en la localización de sus familiares desaparecidos.

Este 24 de junio, en el encuentro de la Selección Nacional contra Chequia, algunas colectivas y colectivos de familias buscadoras ya lanzaron convocatorias para manifestarse con el propósito de visibilizar sus luchas ante los reflectores internacionales.

Entre estas convocatorias se encuentra la marcha por la dignidad y el respeto a las familias buscadoras. En esta movilización, las familias exigen:

“Una disculpa pública por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la SEGOB por minimizar, cuestionar y descalificar su causa.

y de la por minimizar, cuestionar y descalificar su causa. Federalización del delito de desaparición, para dejar atrás la fragmentación y la burocracia excesiva, y enfrentar al crimen con toda la fuerza de la sociedad y el gobierno”.

Esta movilización está convocada a las 16:00 horas en la estación del tren ligero Textitlán, con dirección al Estadio Azteca.

Mientras México juega el Mundial, estas son las protestas previstas en la CDMX. (Redes sociales)

Asimismo, familias buscadoras independientes hacen un llamado a una acción de visibilización en el Monumento de la Revolución a las 12:00 del día, en la cual los asistentes cantarán una versión de la canción "Cielito Lindo" sobre las desapariciones de sus seres queridos.

“Ay, ay, ay, ay, grita y no calles, porque tu voz los reclama, cielito lindo, en todas partes”, es una estrofa de la canción que se espera interpreten.