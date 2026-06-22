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México vs Chequia: las marchas y bloqueos previstos para el partido del Mundial 2026

Colectivos de madres buscadoras y transportistas convocaron movilizaciones para el 24 de junio, día en que la Selección Mexicana volverá a jugar en el Estadio Ciudad de México.
lun 22 junio 2026 06:32 PM
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La zona de seguridad en el Estadio Ciudad de México estará delimitada por avenida Santa Úrsula al norte; Circuito Azteca y Periférico al sur; avenida del Imán y Gran Sur al poniente; así como Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida de las Torres al oriente. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

Mientras se realizó la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y el partido inaugural en el que México ganó frente a Sudáfrica, se registró una fuerte movilización social a las afueras del Estadio Ciudad de México, mejor conocido como 'Estadio Azteca' .

Para este próximo miércoles 24 de junio, México regresa al estadio de la capital para enfrentarse a Chequia, por lo que se esperan manifestaciones de diversos colectivos en el exterior del recinto deportivo y en distintos puntos importantes de la capital.

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Madres buscadoras marcharán

El jueves de la inauguración, colectivos de madres buscadoras dividieron sus movilizaciones entre la Calzada de Tlalpan y el Ángel de la Independencia para exigir avances en la localización de sus familiares desaparecidos.

Este 24 de junio, en el encuentro de la Selección Nacional contra Chequia, algunas colectivas y colectivos de familias buscadoras ya lanzaron convocatorias para manifestarse con el propósito de visibilizar sus luchas ante los reflectores internacionales.

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Entre protestas y fiesta: la CNTE y madres buscadoras detienen la CDMX en inicio del Mundial Integrantes de la CNTE y madres buscadoras se movilizan en la Ciudad de México, mientras los aficionados ya esperan en el Estadio Ciudad de México la inauguración del Mundial.

Entre estas convocatorias se encuentra la marcha por la dignidad y el respeto a las familias buscadoras. En esta movilización, las familias exigen:

  • “Una disculpa pública por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la SEGOB por minimizar, cuestionar y descalificar su causa.
  • Federalización del delito de desaparición, para dejar atrás la fragmentación y la burocracia excesiva, y enfrentar al crimen con toda la fuerza de la sociedad y el gobierno”.

Esta movilización está convocada a las 16:00 horas en la estación del tren ligero Textitlán, con dirección al Estadio Azteca.

Mientras México juega el Mundial, estas son las protestas previstas en la CDMX.
Mientras México juega el Mundial, estas son las protestas previstas en la CDMX. (Redes sociales)

Asimismo, familias buscadoras independientes hacen un llamado a una acción de visibilización en el Monumento de la Revolución a las 12:00 del día, en la cual los asistentes cantarán una versión de la canción "Cielito Lindo" sobre las desapariciones de sus seres queridos.

“Ay, ay, ay, ay, grita y no calles, porque tu voz los reclama, cielito lindo, en todas partes”, es una estrofa de la canción que se espera interpreten.

Mientras México juega el Mundial, estas son las protestas previstas en la CDMX.
Mientras México juega el Mundial, estas son las protestas previstas en la CDMX. (Redes sociales)

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Bloqueo de transportistas

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) anunció una posible marcha al Zócalo de la CDMX y bloqueos a distintas casetas del país. Esta movilización es para exigir la solución a sus demandas por parte de las autoridades municipales, estatales y federales.

Se prevé que los bloqueos inicien a las 8:00 de la mañana en distintas carreteras del país. En la Ciudad de México, se contemplan afectaciones a las siguientes vialidades:

  • México – Querétaro
  • México – Pachuca
  • Chalco – México
  • México – Pirámides
  • México – Cuernavaca (una de las salidas a carretera más cercanas al Estadio Azteca)
  • México – Puebla
  • Arco Norte
  • Avenida José López Portillo
  • Vía Morelos

Entre sus demandas se encuentran:

  • Mayor seguridad en las carreteras y operativos por parte de la Guardia Nacional.
  • Alto a las extorsiones en retenes militares y federales.
  • Alto a cobros excesivos de parte de autoridades municipales mediante grúas.
  • Freno al aumento de los precios de los combustibles.
  • Alto a los abusos en la Central de Abastos de la CDMX, entre otras.
Mientras México juega el Mundial, estas son las protestas previstas en la CDMX.
Mientras México juega el Mundial, estas son las protestas previstas en la CDMX. (X/@NeriSantiago15)

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¿Habrá movilización de la CNTE?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se mantuvo por 20 días en huelga nacional en diversos estados del país. En específico, en la CDMX instalaron un plantón en el primer cuadro de la capital.

CNTE retira plantón de la Ciudad de México
La CNTE levanta el plantón de la Ciudad de México, pero advierte que regresará "más fuerte" El gobierno acordó entregar un bono de 800 millones de pesos a los docentes de Oaxaca, pero la SEP aseguró que ese monto es para atender el rezago escolar en el estado.

Sin embargo, el sábado 20 de junio, la Asamblea Nacional Representativa del magisterio disidente especificó que las demandas no fueron atendidas, por lo cual entrarán en un proceso de reorganización.

Ante este panorama, no se prevén movilizaciones del magisterio durante el partido del tricolor contra Chequia, como ocurrió el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026.

¿A qué hora juega México vs. Chequia?

El partido entre las selecciones de México contra Chequia será este miércoles 24 de junio, a las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, por lo que se prevén afectaciones en diversas zonas del inmueble desde cuatro horas antes del arranque del juego.

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Protesta automóviles, movilidad

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