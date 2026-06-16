Samuel García suma polémica en medio de su ''modo party'' mundialista

Triangulación de recursos

Desde el Congreso de Nuevo León avanza un juicio político impulsado por los partidos de oposición a Movimiento Ciudadano (MC), quienes buscan destituir a Samuel García de su cargo, ya que es señalado de triangular cerca de mil millones de pesos a despachos vinculados con su familia.

Presuntamente, el gobierno de Samuel García canalizó contratos por más de 1,000 millones de pesos a empresas proveedoras de servicios de salud, publicidad, obras de transporte e infraestructura para el estado.

En tanto, filiales de estas empresas presuntamente transfirieron recursos a despachos fiscales y de abogados bajo diversos conceptos, como “asesorías”, cuyos accionistas son familiares del mandatario, entre ellos su padre y su hermano.

El gobernador de Samuel García enfrentará un proceso de juicio político tras la resolución aprobada por el Congreso local. (Foto: Facebook/ Samuel García)

Por ejemplo, el portal Latinus documentó que el DIF estatal —presidido de manera honorífica por Mariana Rodríguez, esposa del gobernador— pagó 820 millones de pesos a Comercializadora Don Cacahuato por la compra de paquetes de útiles escolares, alimentos y desayunos.

A su vez, una empresa filial del mismo corporativo al que pertenece la primera, Distribuidora Damago, transfirió 4.6 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del mandatario y de su padre, Samuel Orlando García Mascorro.

Otro caso parecido fue el documentado por Reforma, que publicó que el gobierno del estado pagó casi mil millones de pesos a la empresa Suministro MYR. A su vez, una filial de esta empresa entregó 202 millones de pesos al mismo despacho.

Ante ello, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del procedimiento de juicio político contra el mandatario, con seis votos a favor de los legisladores del PAN, PRI y Morena, y un voto en contra de Movimiento Ciudadano. Además, se estableció que el mandatario deberá comparecer, de forma presencial o por escrito, a más tardar el 23 de junio.

En 2023, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, rechazó cualquier tipo de alianza con el PRI y PAN. (Fotos: Cuartoscuro.)

La presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal, Armida Serrato, pidió al gobernador Samuel García que demuestre, no solo con declaraciones en redes sociales, sino con pruebas, que estas acusaciones son “incorrectas”.

“Lo que puedo asegurar es que Samuel García es el gobernador al que más juicios políticos se le han promovido, el que más sentencias del Tribunal Electoral ha recibido por violar alguna disposición legal y el que más ha faltado a la ley. Para mí, como diputada, sí es evidente el desprecio que Samuel García le tiene a la ley”, comentó.

Explicó que, si el Pleno del Congreso aprueba que proceda el juicio político contra el mandatario, el caso se turnará al Tribunal Superior de Justicia del estado, que determinará la sanción, la cual podría ser la destitución, si aún continúa en funciones, e inhabilitación hasta por 20 años.

Sin embargo, dijo que, si el Tribunal emite su resolución cuando García Sepúlveda ya no se encuentre en funciones, la sanción sería únicamente la inhabilitación hasta por 20 años.

Recordó que el gobernador tiene hasta el 23 de junio para declarar sobre estas acusaciones, y que puede hacerlo de forma presencial o por escrito.

Además, explicó que, si el juicio político llega al Pleno del Congreso estatal, se necesitarán los votos de Morena para que este procedimiento avance, pues especificó que se requieren 28 votos a favor. Sin embargo, PAN, PRI, PRD e independientes suman 22 votos, por lo que faltarían seis.

Por su parte, la diputada Sandra Pámanes, quien votó en contra del juicio político en la Comisión Anticorrupción, defendió al gobernador al sostener que esta solicitud no tiene ningún sustento legal y que se trata de un montaje del PAN y del PRI.

“Es más un show montado por parte del PRIAN, ahora aliado con Morena, para tratar de desgastar a una administración estatal encabezada por Samuel García, que ha dado buenos resultados”, comentó la diputada emecista.

Consideró que Morena enfrenta un desgaste en otros estados con sus gobernadores, por lo que busca “cubrir o desviar la atención” mediante esta solicitud contra el mandatario de Nuevo León, ya que fue ese partido el que promovió el juicio político.

Además, señaló que el proceso contra el gobernador carece de pruebas para sostener los señalamientos de triangulación de recursos y que únicamente se basa en notas periodísticas.