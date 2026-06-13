Autoridades despliegan operativo tras asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán

"Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con el Gobierno de Oaxaca para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad", señaló la dependencia.

Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad.



El Gabinete… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 13, 2026

Asimismo, informó que reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en la zona mediante un despliegue operativo para proteger a la población y fortalecer las labores de vigilancia.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, el alcalde fue víctima de una agresión con disparos de arma de fuego en la región de la Mixteca, ataque que le provocó la muerte.

Tras recibir el reporte, la Fiscalía activó los protocolos de investigación para delitos de alto impacto y movilizó a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

La dependencia informó que, en coordinación con corporaciones estatales y federales, se implementó un operativo táctico ininterrumpido en la zona para cerrar posibles rutas de escape y localizar a los responsables.

Además, aseguró que las investigaciones buscarán esclarecer la mecánica del ataque, identificar tanto a los autores materiales como intelectuales y garantizar la aplicación de la ley para evitar la impunidad.