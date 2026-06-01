¿Por qué cerró Chichén Itzá? Reabrirá tras casi dos semanas; conoce horarios y precio

"Derivado del diálogo y los acuerdos alcanzados con las y los artesanos que desarrollan actividades comerciales en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, se determinó la reapertura del sitio a partir del lunes 1 de junio de 2026, en su horario habitual", informó en un comunicado.

¿Por qué estaba cerrada?

La zona arqueológica que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros al año, permanecía cerrada desde el 19 de mayo, lo que impactó negativamente a los empleos indirectos como son los taxistas, sector hotelero, restaurantes, guías de turistas, entre otros.

El 18 de mayo, personal del INAH colocó vallas en el antiguo parador turístico, lo que generó el disgusto de los integrantes Concejo Indígena de Gobierno de Pisté, quienes permitieron el ingreso de turistas de manera gratuita.

El titular del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, aseguró que el recinto no se reabriría hasta que todos los artesanos y comerciantes aceptaran su traslado al CATVI; sin embargo, los aproximadamente 2,000 integrantes del Concejo Indígena de Gobierno de Pisté marcharon pacíficamente para exigir que se reabriera Chichén Itzá.