¿Por qué cerró Chichén Itzá? Reabrirá tras casi dos semanas; conoce horarios y precio

Horario de acceso
El horario de acceso a esta zona arqueológica es de lunes a domingo de las 08:00 a 16:00 horas (h.).
El costo general de acceso es de 105 pesos.
“Estas cuotas no incluyen cobros adicionales aplicados por terceros. Como Gobiernos estatales, Conanp, agrupaciones comunitarias u otras instituciones”, detalla la página oficial.
Lugar de acceso
El acceso al público será exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes( (Catvi).
Importancia de Chichén Itzá
El INAH destaca que su fundación ocurrió alrededor del siglo VI, y representa parte de los movimientos de migración, porque reúne rasgos de cultura material tanto del área Maya como del centro de México, particularmente de filiación Tolteca.
Chichén Itzá se convirtió en un importante centro político, económico y religioso de los mayas, población que sigue presente en esta zona.
Entre sus maravillas arquitectónicas se encuentran el Templo de los Guerreros, el Gran Juego de Pelota, el Observatorio, conocido como El Caracol, y la pirámide de Kukulkán. Todas estas impresionantes estructuras demuestran el avanzado conocimiento astronómico y arquitectónico de esta civilización.
Cada año recibe entre 2.2 y 2.5 millones de visitantes al año quienes llegan con el objetivo de observar diferentes atractivos como el juego de luz y sombra que en cada equinoccio ocurre sobre la escalinata del basamento piramidal conocido como El castillo.
En este, el sol, conforme asciende sobre el horizonte, va iluminando la alfarda poniente del basamento, creando triángulos de luz y sombra que parecen descender hasta la cabeza de serpiente emplumada en el desplante de la alfarda.