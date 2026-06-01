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¿Por qué cerró Chichén Itzá? Reabrirá tras casi dos semanas; conoce horarios y precio

El cierre impactó a empleados indirectos de la zona arqueológica ubicada en el sureste del país que atrae a miles de turistas al año. Estos son los horarios y costos de entrada.
lun 01 junio 2026 09:07 AM
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La silueta de una serpiente se proyecta en las sombras sobre la pirámide de El Castillo en Chichén Itzá el día del equinoccio, en el estado de Yucatán, México, el 20 de marzo de 2026. (Foto: Especial)

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa que la Zona Arqueológica de Chichén Itzá ubicada en la Península de Yucatán reabrirá al público este 1 de junio de 2026 en su horario habitual, tras casi dos semanas de permanecer cerrada por un conflicto con los artesanos de la zona.

La zona arqueológica que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros al año, permanecía cerrada desde el 19 de mayo, lo que impactó negativamente a los empleos indirectos como son los taxistas, sector hotelero, restaurantes, guías de turistas, entre otros.

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"Derivado del diálogo y los acuerdos alcanzados con las y los artesanos que desarrollan actividades comerciales en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, se determinó la reapertura del sitio a partir del lunes 1 de junio de 2026, en su horario habitual", informó en un comunicado.

¿Por qué estaba cerrada?

La zona arqueológica que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros al año, permanecía cerrada desde el 19 de mayo, lo que impactó negativamente a los empleos indirectos como son los taxistas, sector hotelero, restaurantes, guías de turistas, entre otros.

El 18 de mayo, personal del INAH colocó vallas en el antiguo parador turístico, lo que generó el disgusto de los integrantes Concejo Indígena de Gobierno de Pisté, quienes permitieron el ingreso de turistas de manera gratuita.

El titular del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, aseguró que el recinto no se reabriría hasta que todos los artesanos y comerciantes aceptaran su traslado al CATVI; sin embargo, los aproximadamente 2,000 integrantes del Concejo Indígena de Gobierno de Pisté marcharon pacíficamente para exigir que se reabriera Chichén Itzá.

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Horario de acceso

El horario de acceso a esta zona arqueológica es de lunes a domingo de las 08:00 a 16:00 horas (h.).

El costo general de acceso es de 105 pesos.

“Estas cuotas no incluyen cobros adicionales aplicados por terceros. Como Gobiernos estatales, Conanp, agrupaciones comunitarias u otras instituciones”, detalla la página oficial.

Lugar de acceso

El acceso al público será exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes( (Catvi).

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Importancia de Chichén Itzá

El INAH destaca que su fundación ocurrió alrededor del siglo VI, y representa parte de los movimientos de migración, porque reúne rasgos de cultura material tanto del área Maya como del centro de México, particularmente de filiación Tolteca.

Chichén Itzá se convirtió en un importante centro político, económico y religioso de los mayas, población que sigue presente en esta zona.

Entre sus maravillas arquitectónicas se encuentran el Templo de los Guerreros, el Gran Juego de Pelota, el Observatorio, conocido como El Caracol, y la pirámide de Kukulkán. Todas estas impresionantes estructuras demuestran el avanzado conocimiento astronómico y arquitectónico de esta civilización.

Cada año recibe entre 2.2 y 2.5 millones de visitantes al año quienes llegan con el objetivo de observar diferentes atractivos como el juego de luz y sombra que en cada equinoccio ocurre sobre la escalinata del basamento piramidal conocido como El castillo.

En este, el sol, conforme asciende sobre el horizonte, va iluminando la alfarda poniente del basamento, creando triángulos de luz y sombra que parecen descender hasta la cabeza de serpiente emplumada en el desplante de la alfarda.

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Chichén Itzá fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988 por la UNESCO y es una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo Moderno,

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Yucatán Arqueología

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