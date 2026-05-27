Un trámite oficial, en línea y de menos de media hora

Registrado en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios (RETYS), el servicio de "Selección de Placa Específica" que permite elegir los últimos 3 o 4 dígitos de la matrícula vehicular, sujeto a disponibilidad.

El costo es de 1,821 pesos con vigencia para todo el 2026. Todo el proceso ocurre en línea y el tiempo máximo de respuesta es de 30 minutos.

Quién puede realizar el tramite y cuáles son los requisitos

Persona física

- RFC con homoclave (13 dígitos)

- CURP (18 dígitos)

- Código Postal del domicilio (debe coincidir con el comprobante que presentarás al recoger las placas)

- Apellido paterno, apellido materno y nombre(s)

- Clave vehicular (7 caracteres)

- Serie vehicular o NIV (17 caracteres)

- Modelo del vehículo (año)

- Placa actual (la que aparece en tu tarjeta de circulación)

- Tarjeta VISA o Mastercard (crédito o débito) para pagar en línea

Empresa

- RFC con homoclave (12 dígitos)

- Denominación o Razón Social (tal como aparece en la cédula de identificación fiscal)

- Código Postal del domicilio fiscal

- Clave vehicular (7 caracteres)

- Serie vehicular o NIV (17 caracteres)

- Modelo del vehículo (año)

- Placa actual

- Tarjeta VISA o Mastercard para pagar en línea

Institución pública

- RFC con homoclave (12 dígitos)

- Denominación o Razón Social

- Código Postal

- Clave vehicular (7 caracteres)

- Serie vehicular o NIV (17 caracteres)

- Modelo del vehículo (año)

- Placa actual

- Tarjeta VISA o Mastercard para pagar en línea