Paso a paso: Cómo se hace en la plataforma
1. Entra a https://pagosytramites.edomex.gob.mx/controlv/placas
2. Llena el formulario con tus datos de contribuyente:
- RFC
- CURP (solo personas físicas)
- Código Postal
- Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) — o Denominación/Razón Social si es empresa o institución
3. Llena los datos del vehículo:
- Clave vehicular
- Serie vehicular
- Modelo (año)
- Placa actual
4. En el campo de "Selección de Placa", ingresa los 3 o 4 números que deseas para tu matrícula y presiona el botón "buscar".
5. Si esa combinación tiene disponibilidad, el sistema muestra las opciones y en qué Centro de Servicios Fiscales del estado se encuentran físicamente las placas.
6. Selecciona la matrícula que prefieras y presiona "Siguiente".
7. Revisa que los datos del vehículo y la solicitud sean correctos y da clic en "Aceptar".
8. Realiza el pago en línea con tu tarjeta VISA o Mastercard (crédito o débito): ingresa los 16 dígitos, fecha de vencimiento y código CCV.
9. Descarga e imprime la solicitud de placa y el Formato Único de Pago (FUP) — ese comprobante es tu reserva del número.
10. Agenda una cita en el Centro de Servicios Fiscales donde estén las placas seleccionadas para completar el trámite de emplacamiento de forma presencial.
Dónde queda la oficina responsable del trámite
La Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas es la unidad administrativa responsable del trámite, con sede en Ignacio Pérez 411, Primer Piso, Col. San Sebastián, C.P. 50090, Toluca. Sus teléfonos son 722 226 1720 (ext. 12350) y 722 226 1751. Atiende de lunes a viernes. También existe una oficina alterna de atención al contribuyente en Melero y Piña 504, Col. San Sebastián, Toluca.
Es importante tener en cuenta que en estas oficinas no se realiza el trámite presencialmente. Todo el proceso de pago y reserva es exclusivamente en línea, pero puedes acudir para resolver dudas específicas.