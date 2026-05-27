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Sí es posible tener placas vehiculares personalizadas en México, aunque no en todos los estados

Conductores, empresas y dependencias públicas pueden solicitar combinaciones específicas para sus matrículas mediante un sistema estatal con pago y reserva en línea.
mié 27 mayo 2026 09:28 AM
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Conductores pueden verificar en línea si la combinación deseada para sus placas se encuentra disponible antes de realizar el pago. (X: Secretaría de Finanzas del Estado de México|@FinanzasEdomex)

En las películas de Hollywood suele aparecer una escena recurrente: el protagonista o el villano conduce un auto con una placa personalizada, con iniciales, fechas o combinaciones especiales. Para muchos conductores mexicanos eso parece imposible, porque existe la idea de que las placas son asignadas por el gobierno y no pueden modificarse.

Pocos saben que en el Estado de México sí existe un trámite oficial para elegir una combinación específica para las placas del vehículo. El proceso se realiza en línea y permite apartar ciertas combinaciones disponibles previo pago y cita para concluir el trámite.

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Un trámite oficial, en línea y de menos de media hora

Registrado en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios (RETYS), el servicio de "Selección de Placa Específica" que permite elegir los últimos 3 o 4 dígitos de la matrícula vehicular, sujeto a disponibilidad.

El costo es de 1,821 pesos con vigencia para todo el 2026. Todo el proceso ocurre en línea y el tiempo máximo de respuesta es de 30 minutos.

Quién puede realizar el tramite y cuáles son los requisitos

Persona física

- RFC con homoclave (13 dígitos)
- CURP (18 dígitos)
- Código Postal del domicilio (debe coincidir con el comprobante que presentarás al recoger las placas)
- Apellido paterno, apellido materno y nombre(s)
- Clave vehicular (7 caracteres)
- Serie vehicular o NIV (17 caracteres)
- Modelo del vehículo (año)
- Placa actual (la que aparece en tu tarjeta de circulación)
- Tarjeta VISA o Mastercard (crédito o débito) para pagar en línea

Empresa

- RFC con homoclave (12 dígitos)
- Denominación o Razón Social (tal como aparece en la cédula de identificación fiscal)
- Código Postal del domicilio fiscal
- Clave vehicular (7 caracteres)
- Serie vehicular o NIV (17 caracteres)
- Modelo del vehículo (año)
- Placa actual
- Tarjeta VISA o Mastercard para pagar en línea

Institución pública

- RFC con homoclave (12 dígitos)
- Denominación o Razón Social
- Código Postal
- Clave vehicular (7 caracteres)
- Serie vehicular o NIV (17 caracteres)
- Modelo del vehículo (año)
- Placa actual
- Tarjeta VISA o Mastercard para pagar en línea

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Paso a paso: Cómo se hace en la plataforma

1. Entra a https://pagosytramites.edomex.gob.mx/controlv/placas

2. Llena el formulario con tus datos de contribuyente:

- RFC

- CURP (solo personas físicas)

- Código Postal

- Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) — o Denominación/Razón Social si es empresa o institución

3. Llena los datos del vehículo:

- Clave vehicular

- Serie vehicular

- Modelo (año)

- Placa actual

4. En el campo de "Selección de Placa", ingresa los 3 o 4 números que deseas para tu matrícula y presiona el botón "buscar".

5. Si esa combinación tiene disponibilidad, el sistema muestra las opciones y en qué Centro de Servicios Fiscales del estado se encuentran físicamente las placas.

6. Selecciona la matrícula que prefieras y presiona "Siguiente".

7. Revisa que los datos del vehículo y la solicitud sean correctos y da clic en "Aceptar".

8. Realiza el pago en línea con tu tarjeta VISA o Mastercard (crédito o débito): ingresa los 16 dígitos, fecha de vencimiento y código CCV.

9. Descarga e imprime la solicitud de placa y el Formato Único de Pago (FUP) — ese comprobante es tu reserva del número.

10. Agenda una cita en el Centro de Servicios Fiscales donde estén las placas seleccionadas para completar el trámite de emplacamiento de forma presencial.

Dónde queda la oficina responsable del trámite

La Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas es la unidad administrativa responsable del trámite, con sede en Ignacio Pérez 411, Primer Piso, Col. San Sebastián, C.P. 50090, Toluca. Sus teléfonos son 722 226 1720 (ext. 12350) y 722 226 1751. Atiende de lunes a viernes. También existe una oficina alterna de atención al contribuyente en Melero y Piña 504, Col. San Sebastián, Toluca.

Es importante tener en cuenta que en estas oficinas no se realiza el trámite presencialmente. Todo el proceso de pago y reserva es exclusivamente en línea, pero puedes acudir para resolver dudas específicas.

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Tags

automóviles, movilidad Trámites

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