El fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un patrón climático natural que resulta de la interacción entre el océano y la atmósfera en el Pacífico ecuatorial; tiene en alerta a los organismos especializados del clima debido a la intensidad que se prevé aumente este 2026 como parte de los efectos del cambio climático. Estos son los pronósticos para México, los estados y las fechas estimadas de su llegada.
Las fechas y estados más vulnerables por efectos del Súper Niño en México
En el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del 15 de mayo de 2026, se destaca que que este sistema se encuentra en “vigilancia”, es decir, las condiciones son favorables para su desarrollo en los próximos meses.
Entre mayo y junio se estima 82% de probabilidad de que “El Niño” surja y aumente su actividad un 96% durante el invierno del hemisferio norte (diciembre 2026 – febrero 2027).
A la fecha, la probabilidad de que sea un evento "muy fuerte" es de apenas el 37%.
El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalla que desde febrero de 2026, se han observado anomalías positivas (calentamiento) en la temperatura superficial del mar en la región centro-oriental del Pacífico.
El comportamiento atmosférico: Se han intensificado los vientos del oeste en la región centro-oriental, lo que refleja una transición de una fase neutral hacia la fase cálida conocida como El Niño.
El fenómeno altera significativamente los patrones de lluvia y temperatura en el país, dependiendo de su intensidad:
Intensidad en las lluvias
Los efectos más visibles de “El Niño” se observa en los patrones de lluvias y temperatura en el país, dependiendo de su intensidad:
El Niño Débil: Podría generar condiciones húmedas en el centro y sur del país durante el otoño e invierno, mientras que el norte permanecería con lluvias normales o por debajo del promedio.
El Niño Moderado: Suele traer veranos húmedos en el noreste, centro y sur, pero condiciones secas en la Península de Yucatán.
El Niño Intenso: Es el escenario más crítico, ya que suele provocar sequías intensas en la mayor parte del territorio nacional, especialmente durante los meses de verano y otoño.
Zonas del país afectadas por el Súper Niño
De acuerdo con el texto ¿Se nos viene un super-El Niño con eventos ambientales extremos?, que se publicó en la gaceta de la UNAM, se prevé que la intensidad de este fenómeno meteorológico afecte las siguientes zonas:
Costa del Pacífico
Frente a Baja California, el mar registra temperaturas superiores a lo normal para esta época del año, en donde si las condiciones persisten hacia junio, la temporada ciclónica del Pacífico podría volverse especialmente agresiva.
Norte y centro-norte del país
Durante décadas, esta zona del país se preparó principalmente para sequías asociadas a El Niño; sin embargo, al mismo tiempo que se pronostican sequías, aumenta la posibilidad de precipitaciones extremas que podrían superar la capacidad de drenaje e infraestructura de varias ciudades.
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La Organización Meteorológica Mundial (OMM, una agencia de la ONU), señaló que es probable que las condiciones de El Niño vuelvan en el período de mayo a julio. La OMM advirtió que los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un evento intenso.
Ante estos pronósticos, el SMN, Conagua y organismos internacionales como la OMM y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), vigilan de cerca este fenómeno tanto para prevenir a la población cercana a las zonas afectadas como para dar seguimiento a sus efectos.