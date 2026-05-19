En el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del 15 de mayo de 2026, se destaca que que este sistema se encuentra en “vigilancia”, es decir, las condiciones son favorables para su desarrollo en los próximos meses.

Entre mayo y junio se estima 82% de probabilidad de que “El Niño” surja y aumente su actividad un 96% durante el invierno del hemisferio norte (diciembre 2026 – febrero 2027).

A la fecha, la probabilidad de que sea un evento "muy fuerte" es de apenas el 37%.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalla que desde febrero de 2026, se han observado anomalías positivas (calentamiento) en la temperatura superficial del mar en la región centro-oriental del Pacífico.

El comportamiento atmosférico: Se han intensificado los vientos del oeste en la región centro-oriental, lo que refleja una transición de una fase neutral hacia la fase cálida conocida como El Niño.

El fenómeno altera significativamente los patrones de lluvia y temperatura en el país, dependiendo de su intensidad:

Intensidad en las lluvias

Los efectos más visibles de “El Niño” se observa en los patrones de lluvias y temperatura en el país, dependiendo de su intensidad:

El Niño Débil: Podría generar condiciones húmedas en el centro y sur del país durante el otoño e invierno, mientras que el norte permanecería con lluvias normales o por debajo del promedio.

El Niño Moderado: Suele traer veranos húmedos en el noreste, centro y sur, pero condiciones secas en la Península de Yucatán.

El Niño Intenso: Es el escenario más crítico, ya que suele provocar sequías intensas en la mayor parte del territorio nacional, especialmente durante los meses de verano y otoño.