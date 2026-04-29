Autopista México-Querétaro tendrá cierres viales estos días: clima retrasa trabajos en la carretera

Cierres parciales de carriles

La dependencia federal detalló que serán las siguientes fechas en la que se recomienda tomar precauciones:

- El miércoles 29, en el que los trabajadores estarán en los carriles centrales y de alta (se trabajará uno a la vez).

-El jueves 30 de abril se atenderá en el carril de baja velocidad.

El horario de intervención a la altura del kilómetro 47 con dirección Querétaro será de las 08:00 a las 18:00 horas, en los que que habrá cierres parciales, para mayor ubicación, los usuarios de esta vialidad verán afectada la velocidad cuatro kilómetros después de la plaza de cobro de Tepotzotlán.

“Los trabajos podrían reprogramarse en caso de que las condiciones meteorológicas no sean favorables. Se recomienda anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esta zona, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario”, detalla la SICT en un comunicado.

Debido a que esta autopista pertenece a Caminos y Puentes Federales, se recomienda a los usuarios informarse sobre el avance de los trabajos a través de sus canales oficiales y en el teléfono 074, en donde recibirán asesoría sobre qué rutas alternas tomar.