Autopista México-Querétaro tendrá cierres viales estos días: clima retrasa trabajos en la carretera

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa a los usuarios de la autopista México-Querétaro que continuarán los trabajos de mantenimiento en el kilómetro 47, debido a que las condiciones meteorológicas han impedido que se concreten, por lo que se detallan los días en los que se prevé se complique la circulación de vehículos.
Clima provoca que se extiendan trabajos en la autopista México-Querétaro
Cierres parciales de carriles
La dependencia federal detalló que serán las siguientes fechas en la que se recomienda tomar precauciones:
- El miércoles 29, en el que los trabajadores estarán en los carriles centrales y de alta (se trabajará uno a la vez).
-El jueves 30 de abril se atenderá en el carril de baja velocidad.
El horario de intervención a la altura del kilómetro 47 con dirección Querétaro será de las 08:00 a las 18:00 horas, en los que que habrá cierres parciales, para mayor ubicación, los usuarios de esta vialidad verán afectada la velocidad cuatro kilómetros después de la plaza de cobro de Tepotzotlán.
“Los trabajos podrían reprogramarse en caso de que las condiciones meteorológicas no sean favorables. Se recomienda anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esta zona, así como tomar vías alternas en caso de ser necesario”, detalla la SICT en un comunicado.
Debido a que esta autopista pertenece a Caminos y Puentes Federales, se recomienda a los usuarios informarse sobre el avance de los trabajos a través de sus canales oficiales y en el teléfono 074, en donde recibirán asesoría sobre qué rutas alternas tomar.
Clima en Querétaro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica posibles tolvaneras en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Los vientos iguales o superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Comisión Nacional del Agua y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.
“En el transcurso del día, seguirá la ola de calor con ambiente caluroso a extremadamente caluroso en la República Mexicana”, informa en su más reciente reporte .
El organismo dependiente de la Conagua prevé una temperatura de entre 40 a 45 grados Celsius en el norte de Querétaro.
Y las mismas temperaturas en el suroeste de Coahuila, este de Nuevo León, centro y oeste de Tamaulipas, centro, sur y este de San Luis Potosí, norte de Nayarit, sur y suroeste de Jalisco, centro y suroeste de Michoacán, sur y este de Oaxaca, oeste de Chiapas, sur de Morelos, noreste de Guanajuato.
"Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores", recomienda el SMN.