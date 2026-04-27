Autopista México-Puebla tendrá cierres y desviaciones hasta el 1 de mayo: ¿Cuál es el tramo afectado?

Cierres y afectaciones de tránsito en México - Puebla

Capufe indicó que las afectaciones en la circulación del kilómetro 56 de la autopista iniciarán en dirección Puebla conforme a las siguientres tareas programadas:

27 de abril: Carriles de baja y media

28 de abril: Carril de alta

29 y 30 de abril: Afectaciones parciales por configuración y calibración de equipos

Desde el 29 de abril, comenzarán los trabajos en dirección a la Ciudad de México:

29 de abril: Carriles de baja y media

30 de abril: Carril de alta

1 de mayo: Afectaciones parciales por configuración y calibración de equipos

Durante el desarrollo de estas actividades, Capufe implementará cierres parciales y desvíos de carril entre las 8:00 a 18:00 horas. Ante cualquier eventualidad, los usuarios pueden comunicarse al 074 y a la cuenta 𝕏 @CAPUFE.

Entre las obras realizadas por la autoridad, es la instalación y calibración de equipos WIM de peaje dinámico, que son aquellos que determinan el peso de los ejes de cada auto que circula sobre el carril instrumentado mientras se encuentra en movimiento.

Más de 4 millones circulan en la autopista México - Puebla

La Coordinación de Desarrollo, Análisis Estadístico y Políticas Tarifarias de Capufe señaló que en esta vía transitan más de 4 millones de vehículos mensuales. En marzo de 2026, pasaron por la caseta de cobro 4,567,509 automóviles, la cifra más alta de lo que va del año.

La autopista tiene cinco tramos con casetas de cobro diferentes, las cuales tienen su respectiva tarifa. En suma, las motocicletas pagan 113 pesos, mientras que automóviles 226 pesos:

Caseta Chalco (México - Chalco) - 13 pesos para motos; 26 pesos para automóviles

Caseta Ixtapaluca (Chalco - México) - 13 pesos para motos; 26 pesos para automóviles

Caseta San Marcos (México - San Martín Texmelucan) - 83 pesos para motos; 173 pesos para automóviles

Caseta San Marcos Bis (México - Circuito Exterior Mexiquense) - 15 pesos para motos; 30 pesos para automóviles

Caseta San Martín (San Martín Texmelucan - Puebla) - 26 pesos para motos; 53 pesos para automóviles

Además del pago en efectivo, Capufe realiza el cobro del peaje a través del sistema automático TAG, como parte del programa federal Cero Efectivo. Este sistema se basa en tecnología de comunicación remota, la cual permite la transferencia automática del pago sin que el vehículo tenga que detenerse por completo, asegurando una velocidad constante del flujo vehicular.

El TAG oficial es IAVE, el cual está disponible en un formato adherible con un valor de 90 pesos con IVA incluido. Puedes tramitarlo en la siguiente liga: https://iave.capufe.gob.mx:8080/TiendaIAVE/