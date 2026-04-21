El reforzamiento de la seguridad de las zonas arqueológicas del país, luego del tiroteo en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, debe acatar los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pues existen normas para resguardar el patrimonio nacional.
El INAH es el encargado de restaurar los daños en Teotihuacán
“El objetivo es evitar que cualquiera pueda entrar con arma de fuego, no ha ocurrido nunca, con excepción de ayer. Que haya anuncios, información, ver si se requiere equipamiento y si es el caso, adquirirlos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de este martes.
El INAH tiene bajo su resguardo un total de 194 zonas arqueológicas y una paleontológica abiertas al público los 365 días del año, y Teotihuacán se ubica como la segunda más visitada, solo debajo del Templo Mayor de la CDMX.
¿Quién reparará los daños en Teotihuacán?
La zona arqueológica está a cargo del INAH, por lo que se prevé que sea personal especializado el que lleve a cabo los trabajos de limpieza y renovación integral en la zona. Hasta el momento, está bajo resguardo para que peritos recaben la información necesaria en la investigación.
La mandataria federal informó que el miércoles 22 de abril se reabrirá el recinto para que los turistas visten esta zona arqueológica.
Respecto a las personas lesionadas, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que seis personas que resultaron heridas ya fueron dadas de alta, y que siguen hospitalizadas siete, pero su vida no corre peligro, y que se mantiene comunicación con la embajadas de los países originarios de las personas heridas.
La investigación del ataque con arma de fuego que dejó como saldo dos personas muertas, entre ellas, el atacante, y 13 personas heridas, corre a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).