¿Quién reparará los daños en Teotihuacán?

La zona arqueológica está a cargo del INAH, por lo que se prevé que sea personal especializado el que lleve a cabo los trabajos de limpieza y renovación integral en la zona. Hasta el momento, está bajo resguardo para que peritos recaben la información necesaria en la investigación.

La mandataria federal informó que el miércoles 22 de abril se reabrirá el recinto para que los turistas visten esta zona arqueológica.

Peritos de la Fiscalía del Estado de México trabajan en la parte alta de la Pirámide de la Luna, ubicada en la Zona Arqueológica, para recabar indicios del tiroteo que dejó como saldo de dos personas muertas. (Foto: Axel Sánchez/Cuartoscuro)

Respecto a las personas lesionadas, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que seis personas que resultaron heridas ya fueron dadas de alta, y que siguen hospitalizadas siete, pero su vida no corre peligro, y que se mantiene comunicación con la embajadas de los países originarios de las personas heridas.