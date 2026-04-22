Las pirámides de Teotihuacán reabren tras tiroteo: cómo será la seguridad en la zona arqueológica

El operativo de reforzamiento de seguridad lo ordenó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó que no se tenía antecedentes de hechos ocurridos en zonas arqueológicas como el que ocurrió en Teotihuacán que dejó 13 turistas extranjeros heridos y dos muertos, entre ellos, el atacante.

El Sindicato Nacional de Restauradores del INAH afirmó que el ataque armado del 20 de abril no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de años de desatención presupuestal al sector cultural.

“La reducción sostenida del presupuesto ha significado menos plazas de custodia, equipo de revisión retirado o en desuso en los accesos, áreas de conservación y mantenimiento sin insumos y compromisos laborales incumplidos que este sindicato ha señalado en distintas ocasiones”, informaron a través de su cuenta en 𝕏.

Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó el 21 de abril que el presupuesto a la seguridad en las zonas arqueológicas se incrementó .

“Por cierto, nosotros aumentamos el presupuesto de vigilancia de los sitios arqueológicos; eso es algo importante, desde el año pasado y este”, dijo la presidenta en la Mañanera del Pueblo.

Sobre los hechos ocurridos en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán

Lo ocurrido el 20 de abril “no es un hecho aislado, es la consecuencia de años de desatención presupuestal al sector cultura” #SINAR -INAH pic.twitter.com/OvUubYBs0z — Sindicato Nacional de Restauradores del INAH (@INAH_SINAR) April 22, 2026

Turistas posan para fotografías en la zona arqueológica de Teotihuacán, en Teotihuacán, Estado de México, el 22 de abril de 2026. (Foto: Zina Desmazes / AFP)

Horario de las pirámides de Teotihuacán

El INAH informó en un comunicado que el sitio patrimonial operará en sus horarios habituales, de 8:00 a 17:00 horas, con un protocolo de seguridad reforzado; sin embargo este miércoles la reapertura ocurrió poco después de las 11:00 horas, además de que el ingreso fue gratuito.

¿Qué se puede ingresar y qué no?

“No se permitirá el ingreso con mascotas, bultos, maletas, mochilas, anafres, sillas, bocinas, megáfonos, instrumentos musicales, casas de campaña, lonas, mantas, cartulinas, pendones, estandartes, sombrillas de playa y cualquier otro objeto de grandes dimensiones”.

“Tampoco se permitirá la entrada con bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas, explosivos, bengalas y objetos o sustancias de carácter ilegal que pongan en riesgo a las personas y a los bienes patrimoniales”, detalló el INAH en un comunicado .

