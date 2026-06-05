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Temblor en Acapulco hoy: no ameritó alerta sísmica pero sí fue perceptible en zonas de CDMX

De acuerdo con Sasmex, no se activó la alerta sísmica pues no superó los niveles preestablecidos.
vie 05 junio 2026 03:14 PM
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Moisés Pablo/Cuartoscuro

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la tarde de este viernes 5 de junio frente a las costas de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte más reciente del organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:55 horas y tuvo su epicentro 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero, con una profundidad de 10 kilómetros.

El SSN detalló que el temblor se localizó en las coordenadas 16.62 de latitud y -98.67 de longitud.

En un reporte preliminar, la magnitud del sismo había sido estimada en 5.6; sin embargo, tras el análisis de los datos recabados por la red de monitoreo, el organismo ajustó la cifra a 5.2.

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No se activó la alerta sísmica

A pesar de que el sismo fue perceptible en algunas zonas de la Ciudad de México, no se activó la alerta sísmica.

Usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el movimiento en edificios altos y algunas oficinas de la capital, aunque en otras zonas pasó prácticamente desapercibido.

La activación de la alerta depende de diversos factores, entre ellos la magnitud del sismo, la ubicación del epicentro y la energía estimada que podría alcanzar las ciudades cubiertas por el sistema de monitoreo.

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Sin reportes de daños

Hasta el momento, autoridades federales y estatales no han reportado daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia del movimiento telúrico.

Protección Civil mantiene los protocolos de revisión habituales tras este tipo de eventos para descartar afectaciones en infraestructura estratégica y edificios públicos.

Guerrero es una de las entidades con mayor actividad sísmica del país debido a su ubicación sobre la zona de contacto entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica, una de las regiones con mayor liberación de energía sísmica en México.

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Sismos

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