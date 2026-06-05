Temblor en Acapulco hoy: no ameritó alerta sísmica pero sí fue perceptible en zonas de CDMX

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la tarde de este viernes 5 de junio frente a las costas de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte más reciente del organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:55 horas y tuvo su epicentro 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero, con una profundidad de 10 kilómetros.

El SSN detalló que el temblor se localizó en las coordenadas 16.62 de latitud y -98.67 de longitud.

En un reporte preliminar, la magnitud del sismo había sido estimada en 5.6; sin embargo, tras el análisis de los datos recabados por la red de monitoreo, el organismo ajustó la cifra a 5.2.