Los estudiantes de educación básica de escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrán un día de puente a inicios de mayo; sin embargo, hay quienes podrán disfrutar 11 días de descanso debido al calendario estatal.
SEP suspende clases hasta el 4 de mayo: la entidad con vacaciones 'extra' por calendario escolar
11 días de descanso extra
El Instituto de Educación de Aguascalientes (IAE) informó que los estudiantes de escuelas públicas y particulares en la entidad no acudirán a clases a partir del lunes 20 de abril al 4 de mayo de 2026. A este periodo se suma el día 5 de mayo en el que tampoco hay clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla.
La entidad detalló que la extensión en los días de descanso se debe a la Feria de San Marcos 2026 en Aguascalientes; cambio que autoriza la SEP a la dependencia estatal a cambio de que se cumplan con los días de clase establecidos en el calendario oficial.
En 2025, se publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el que se establece que el calendario del ciclo escolar 2025-2026 tendrá 185 días, cinco menos que el periodo vigente, y será aplicable para educación preescolar, primaria y secundaria en toda la República.
Este año se llevará a cabo la edición número 198 de la Feria Nacional de San Marcos en la que se prevén actividades para todas las edades y en la que se tendrá como invitado al estado de Chihuahua y a la Comunidad de Madrid, de acuerdo a lo que informó la gobernadora Tere Jiménez.
El evento se llevará a cabo del 18 al 30 de abril y se prevé la presentación de los siguientes artistas de manera gratuita:
J Balvin
Andrea Bocelli
Kenny G
Mago de Oz
Lila Downs
Paulo Londra
Además, el gobierno estatal recomienda visitar los siguientes lugares:
Patio Jacarandas: Ubicada en pleno corazón del centro histórico de Aguascalientes, junto al emblemático Teatro Morelos —testigo de la Soberana Convención Revolucionaria de 1914 y escenario de figuras como Francisco Villa y Álvaro Obregón—.
Casa de la cultura: Se edificó en el siglo XVII, la Casa de la Cultura fue el hogar de Doña Jacinta de Ortega por un periodo de 54 años.
Calle del codo: En ella se vive un ambiente bohemio a causa de las casas que la circundan y los grandes árboles; por lo general este lugar esta activo gran parte del día, pero cuando esta en su punto máximo es en la tarde-noche, pues tiene cafeterías y restaurantes de cocina variada, y tiendas en donde se venden diferentes artículos.