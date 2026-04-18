Michoacán inaugura en Uruapan primera línea de Teleférico, transporte popular y de turismo

La inauguración fue encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien estuvo acompañado por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Grecia Quiroz, alcaldesa y Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de la entidad; en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum acudió el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

Ramírez Bedolla destacó que esta obra se inspiró en el cablebús de la Ciudad de México, y fue posible con recursos 100% del estado y sin endeudamiento, aunque el gobierno "estaba quebrado" hace unos años cuando asumió.

El Teleférico de Uruapan ya es una realidad. Y con cada cabina nace una nueva forma de movernos y de sentirnos orgullosos. Bienvenida una nueva era para la movilidad urbana. Bienvenido este momento que quedará grabado en la historia de Uruapan. #LaTransformaciónSeVive pic.twitter.com/6VLigbhWS5 — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) April 18, 2026

Con este transporte, planteó, se moderniza el paisaje urbano de la ciudad económicamente más importante del estado y se permite a la población vulnerable transportarse a bajo costo (once pesos el viaje) y sin contaminar, además de que el trayecto se reducirá a una tercera parte de tiempo, lo que beneficiará a unas 120,000 personas, tanto locales como turistas.

Esto “representa un acto de justicia social al ofrecer tecnología de clase mundial” dijo en Uruapan, “Capital Mundial del Aguacate”, al destacar que se exportan 4,000 millones de dólares anuales en productos agropecuarios y es el motor económico del estado.

Es para la gente de a pie, para las personas con discapacidad que no podían trasladarse e incluso permitirá hacer turismo y apreciar el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, van a volver los turistas, aseguró el mandatario al ofrecer a la alcaldesa Grecia Quiroz, del Movimiento del Sombrero, mantener su apoyo al municipio.

Brugada indicó que este tipo de infraestructura de transporte hace justicia a los que menos tienen y confirma a la movilidad “como un derecho llave”.