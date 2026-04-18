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Michoacán inaugura en Uruapan primera línea de Teleférico, transporte popular y de turismo

El costo del viaje será de 11 pesos y permitirá reducir los tiempos de traslado de 1 hora con 30 minutos a tan solo 27 minutos.
sáb 18 abril 2026 06:25 PM
Primera Línea del Teleférico en Uruapan, MIchoacán.
El gobernador Alfredo Ramírez inaugura la primera línea del Teleférico en Uruapan, Michoacán, le acompañan la jefa de gobierno Clara Brugada y funcionarios. (Foto: Tomada de @ARBedolla )

Con una inversión de 3,200 millones de pesos, el gobierno de Michoacán inauguró el primer sistema de transporte Teleférico del estado, con la primera ruta, de seis estaciones, en Uruapan.

La primera etapa inaugurada este sábado comprende seis estaciones a lo largo de 8 kilómetros y se prevé una segunda etapa para ampliar con otra ruta.

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La inauguración fue encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien estuvo acompañado por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Grecia Quiroz, alcaldesa y Gladyz Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de la entidad; en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum acudió el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

Ramírez Bedolla destacó que esta obra se inspiró en el cablebús de la Ciudad de México, y fue posible con recursos 100% del estado y sin endeudamiento, aunque el gobierno "estaba quebrado" hace unos años cuando asumió.

Con este transporte, planteó, se moderniza el paisaje urbano de la ciudad económicamente más importante del estado y se permite a la población vulnerable transportarse a bajo costo (once pesos el viaje) y sin contaminar, además de que el trayecto se reducirá a una tercera parte de tiempo, lo que beneficiará a unas 120,000 personas, tanto locales como turistas.

Esto “representa un acto de justicia social al ofrecer tecnología de clase mundial” dijo en Uruapan, “Capital Mundial del Aguacate”, al destacar que se exportan 4,000 millones de dólares anuales en productos agropecuarios y es el motor económico del estado.

Es para la gente de a pie, para las personas con discapacidad que no podían trasladarse e incluso permitirá hacer turismo y apreciar el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, van a volver los turistas, aseguró el mandatario al ofrecer a la alcaldesa Grecia Quiroz, del Movimiento del Sombrero, mantener su apoyo al municipio.

Brugada indicó que este tipo de infraestructura de transporte hace justicia a los que menos tienen y confirma a la movilidad “como un derecho llave”.

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Movilidad eléctrica Michoacán Parque México

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