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¿Hay megabloqueos en el Edomex por transportistas este 20 de abril?

Los automovilistas que circulan por distintas vialidades del Edomex temen verse afectados por megabloqueos la mañana de este lunes 20 de abril.
lun 20 abril 2026 08:26 AM
¿Hay bloqueos en carreteras hoy, 20 de abril? Las CROC aclara qué pasa con los cierres en el Edomex
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos emitió un mensaje respecto al tema de los bloqueos en Edomex. (Foto: iSTock)

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) desmintió que este lunes 20 de abril vaya a realizar bloqueos en las principales vialidades del Estado de México, tal y como se difundió en días pasados.

“En la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC, y en la Unión Nacional NO existe una sección 44, se desconoce a la Persona Ángel Carrisosa, solicitamos corroborar las fuentes oficiales de comunicación ante cualquier comunicado emitido a nivel nacional”, difundió la organización en sus canales oficiales.

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¿Qué se difundió?

En redes sociales circula la amenaza de que tanto obreros como campesinos realizarían un megabloqueo a partir de las 08:00 horas de este lunes 20 de abril con el objetivo de denunciar cierre de comercios y establecimientos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Entre los puntos que se mencionaron están los siguientes:

  • Autopista México - Pachuca
  • Autopista México - Puebla
  • Autopista México - Toluca
  • Carretera Lechería - Texcoco
  • Centro de Toluca y vialidades aledañas de importancia.
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A los automovilistas que circulen por alguna de estas vialidades mexiquenses, se les recomienda consultar aplicaciones como Google Maps o Waze, la situación de tránsito para que tomen precauciones.

Sin embargo, la CROC desmintió que ellos vayan a realizar el cierre de vialidades.

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La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) nace el 1° de mayo de 1952 y es una de las centrales sindicales más antiguas, influyentes y grandes de México, con el objetivo de defender los derechos laborales. Se le reconoce como la principal central obrera del país.

También ofrece capacitación y programas sociales a trabajadores de la industria alimenticia, turística, hotelera y gastronómica.

A lo largo de su historia ha encabezado distintas luchas en favor de los trabajadores, e integrado demandas como la jornada de las 40 horas de trabajo.

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Tras el aumento en el diésel y los peajes de las carreteras de Capufe, algunas organizaciones de transportistas están inconformes, por lo que se prevé que alisten protestas para exigir al gobierno subsidios o algunas otras medidas para que los apoye y no les impacte tanto a nivel económico.

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Transporte Toluca

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