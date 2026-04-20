¿Hay bloqueos en carreteras hoy, 20 de abril? Las CROC aclara qué pasa con los cierres en el Edomex

A los automovilistas que circulen por alguna de estas vialidades mexiquenses, se les recomienda consultar aplicaciones como Google Maps o Waze, la situación de tránsito para que tomen precauciones.

Sin embargo, la CROC desmintió que ellos vayan a realizar el cierre de vialidades.

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) nace el 1° de mayo de 1952 y es una de las centrales sindicales más antiguas, influyentes y grandes de México, con el objetivo de defender los derechos laborales. Se le reconoce como la principal central obrera del país.

También ofrece capacitación y programas sociales a trabajadores de la industria alimenticia, turística, hotelera y gastronómica.

A lo largo de su historia ha encabezado distintas luchas en favor de los trabajadores, e integrado demandas como la jornada de las 40 horas de trabajo.