¿Hay bloqueos en carreteras hoy, 20 de abril? Las CROC aclara qué pasa con los cierres en el Edomex

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) desmintió que este lunes 20 de abril vaya a realizar bloqueos en las principales vialidades del Estado de México, tal y como se difundió en días pasados.
“En la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC, y en la Unión Nacional NO existe una sección 44, se desconoce a la Persona Ángel Carrisosa, solicitamos corroborar las fuentes oficiales de comunicación ante cualquier comunicado emitido a nivel nacional”, difundió la organización en sus canales oficiales.