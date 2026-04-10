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México

El mes donde no hay viernes de Consejo Técnico en escuelas de la SEP, pero sí un día de descanso

El calendario de la SEP establece que el último viernes de cada mes del ciclo escolar 2025-2026 no hay clases; sin embargo, hay un mes en el que no se marca esta actividad.
vie 10 abril 2026 04:35 PM
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Los estudiantes no acuden a los salones de clases un viernes al mes debido a que los profesores y demás autoridades académicas llevan a cabo el Consejo Técnico Escolar. (Foto: iStock)

Los estudiantes de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) regresan a clases el lunes 13 de abril después de disfrutar de un periodo de descanso por Semana Santa, por lo que restan 13 semanas de actividades correspondientes al ciclo escolar 2025-2026. En el calendario oficial se establece que los últimos viernes de mes sean destinados para el Consejo Técnico Escolar (CTE); sin embargo, hay un mes en el que no habrá.

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¿En qué mes no hay Consejo Técnico Escolar?

La SEP detalló que los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria regresan a clases el lunes 13 de abril hasta el 29 de abril, y debido a que el 30 se festeje el Día del Niño y regularmente se llevan a cabo festejos en las escuelas, por lo que no hay clases.

Además, el viernes 1 de mayo, a nivel Federal se conmemora el Día del Trabajo, y en el calendario escolar se suspenden también las lecciones.

¿Qué son los CTE?

La SEP lo define como el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.

En dichas reuniones participan los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada institución de enseñanza pública, en las que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.

Fechas de Consejo Técnico Escolar

  • 29 de mayo de 2026
  • 26 de junio de 2026

Taller intensivo para personal docente: 16 y 17 de julio de 2026.

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Calendario disponible en https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

Leer más:

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Cómo descargar la boleta de calificaciones de la SEP 2026 Los padres y tutores de estudiantes de educación básica ya pueden descargar la boleta de calificaciones correspondiente al segundo trimestre del ciclo escolar 2025-2026.

De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación , el calendario del ciclo escolar 2025-2026 tendrá 185 días, cinco menos que el periodo vigente, y será aplicable para educación preescolar, primaria y secundaria en toda la República.

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30 de abril, Día del Niño

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recuerda que México estableció en 1924 al 30 de abril como Día del niño durante la presidencia del general Álvaro Obregón y José Vasconcelos como Ministro de Educación Pública, con el objetivo de reafirmar los derechos de los niños y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano.

El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó la celebración del día internacional de los niños, y se abrió la posibilidad de que cada país estableciera una fecha para este sector de la población.

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SEP Estudiantes

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