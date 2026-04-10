El mes donde no hay viernes de Consejo Técnico en escuelas de la SEP, pero sí un día de descanso

¿En qué mes no hay Consejo Técnico Escolar?

La SEP detalló que los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria regresan a clases el lunes 13 de abril hasta el 29 de abril, y debido a que el 30 se festeje el Día del Niño y regularmente se llevan a cabo festejos en las escuelas, por lo que no hay clases.

Además, el viernes 1 de mayo, a nivel Federal se conmemora el Día del Trabajo, y en el calendario escolar se suspenden también las lecciones.

¿Qué son los CTE?

La SEP lo define como el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.

En dichas reuniones participan los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada institución de enseñanza pública, en las que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.

Fechas de Consejo Técnico Escolar

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

Taller intensivo para personal docente: 16 y 17 de julio de 2026.