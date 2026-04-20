LEE: Tiroteo en Teotihuacán en vivo: qué pasó tras la balacera en la pirámide de la Luna

En videos que circulan en redes se observa a personas resguardándose de las detonaciones.

Autoridades estatales y de la Guardia Nacional han desplegado un operativo en las zonas aledañas para encontrar a los responsables.

Se han encontrado armas de fuego y cartuchos en el lugar de los hechos. Los heridos ya fueron trasladados a hospitales para su atención.

"Un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles", informó el Gabinete de Seguridad en sus redes sociales.

Teotihuacán se encuentra a 50 kilómetros de Ciudad de México, desde donde diariamente se realizan paseos para turistas nacionales y extranjeros.

El Gabinete de Seguridad informa que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con @SS_Edomex y @GN_MEXICO_ para atender la situación.



De acuerdo con la información… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 20, 2026

Continúa la movilización policíaca en la zona Arqueológica de Teotihuacán dónde ya reportan una persona fallecida y varios lesionados. pic.twitter.com/7kkwGF8fxx — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) April 20, 2026

Claudia Sheinbaum lamenta ataque

"Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá", publicó la presidenta Claudia Sheinbaum en sus redes sociales.

"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales", añadió.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026