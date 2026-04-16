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Harfuch se reúne con empresarios y académicos para revisar estrategia de seguridad de Sinaloa

El secretario de Seguridad informó sobre la detención de más de 2,000 presuntos delincuentes y la destrucción de más de 2,000 laboratorios.
jue 16 abril 2026 04:41 PM
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El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, realizó su octava visita al estado de Sinaloa para abordar la violencia. (Foto: SSP.)

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo este jueves una reunión en Sinaloa para revisar la estrategia de seguridad en la entidad que suma 19 meses inmersa en un repunte de violencia debido a la confrontación entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

En la capital del estado, Culiacán, el secretario encabezó la reunión en la que también participaron el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, y el gobernador Rubén Rocha.

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Al encuentro también participaron empresarios e integrantes en universidades, quienes se reunieron en instalaciones de la Novena Zona Aérea Militar.

Además de las autoridades, participaron el empresario Jesús Vizcarra, fundador de SuKarne y Salud Digna; Luis Osuna, director de Grupo Panamá; así como los rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, y la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), Pedro Flores Leal.

La reunión se realizó de manera privada y se trata de la octava visita que realiza el secretario de Seguridad Pública al estado.

Al iniciar su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al secretario de Seguridad ir a Sinaloa para atender de manera personal la violencia en esa entidad, y de ser necesario regresar cada 15 días para dar seguimiento.

La asistencia de Harfuch se da a poco más de año y medio de que la violencia se recrudeciera en la entidad.

En julio de 2024 se detuvo a Ismael “El Mayo” Zambada y casi dos meses después se disparó la violencia en la entidad como parte de una pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

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De acuerdo con el balance presentado por la autoridad, hasta febrero de 2026 se han detenido 2,200 detenidos y se han destruido alrededor de 2,000 laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas.

Desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2026 en el estado se han registrado 2,607 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras de la Fiscalía estatal.

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Detienen a cinco integrantes de “Los Chapitos”

El gabinete de seguridad informó que este miércoles fueron detenidos cinco integrantes de la facción “Los Chapitos”, a quienes se les aseguraron armas de fuego, cargadores y un vehículo.

“Derivado de trabajos de inteligencia e investigación de gabinete y campo para detener a generadores de violencia, se identificaron zonas de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de una célula delictiva con presencia en Mazatlán y municipios aledaños”, informó.

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Sinaloa Violencia Omar García Harfuch

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