Harfuch se reúne con empresarios y académicos para revisar estrategia de seguridad de Sinaloa

Al encuentro también participaron empresarios e integrantes en universidades, quienes se reunieron en instalaciones de la Novena Zona Aérea Militar.

Además de las autoridades, participaron el empresario Jesús Vizcarra, fundador de SuKarne y Salud Digna; Luis Osuna, director de Grupo Panamá; así como los rectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, y la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), Pedro Flores Leal.

La reunión se realizó de manera privada y se trata de la octava visita que realiza el secretario de Seguridad Pública al estado.

Al iniciar su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al secretario de Seguridad ir a Sinaloa para atender de manera personal la violencia en esa entidad, y de ser necesario regresar cada 15 días para dar seguimiento.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, los titulares del Gabinete de Seguridad acudieron a Culiacán, Sinaloa, donde sostuvieron una reunión de trabajo con académicos, empresarios y representantes de medios de comunicación para dar seguimiento a las acciones en materia… pic.twitter.com/astmJmf9fL — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 16, 2026

La asistencia de Harfuch se da a poco más de año y medio de que la violencia se recrudeciera en la entidad.

En julio de 2024 se detuvo a Ismael “El Mayo” Zambada y casi dos meses después se disparó la violencia en la entidad como parte de una pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el balance presentado por la autoridad, hasta febrero de 2026 se han detenido 2,200 detenidos y se han destruido alrededor de 2,000 laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas.

Desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2026 en el estado se han registrado 2,607 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras de la Fiscalía estatal.