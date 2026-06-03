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Estados

Consulado de EU emite alerta de viaje para Los Cabos, Baja California Sur

Autoridades de Estados Unidos pidieron a sus ciudadanos mantenerse alertas ante hechos de violencia registrados durante varios días en el destino turístico.
mié 03 junio 2026 03:07 PM
(Obligatorio)
Los Cabos es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país. (Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro )

Tras enfrentamientos armados registrados a finales de mayo y principios de junio en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, autoridades emitieron una alerta de viaje.

De acuerdo con el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, civiles armados se enfrentaron con autoridades federales cerca del principal aeropuerto internacional que sirve al área de Cabo San Lucas.

Uno de los incidentes, ocurrido el sábado 30 de mayo, dejó como saldo a un ciudadano estadounidense sin vida, a dos militares heridos y a otros cinco civiles lesionados.

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''Manténgase alerta, ya que podría ocurrir violencia adicional en cualquier momento'', pidió la autoridad a sus ciudadanos.

''Aunque estos eventos han tenido lugar fuera de las áreas turísticas tradicionales, muchos ciudadanos de Estados Unidos transitan por el aeropuerto al viajar a la región'', indicaron.

El Consulado dijo que por su parte se fomenta la vigilancia continua en todo Cabo San Lucas, y particularmente alrededor del aeropuerto.

''Recordamos a los ciudadanos de Estados Unidos que, aunque las aplicaciones de transporte compartido como Uber pueden dejarlo en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, no se les permite recoger pasajeros allí'', agregó.

También llamó a los estadounidenses a utilizar taxis claramente identificables con numeración y placas visibles y legibles al salir del aeropuerto.

La autoridad levantó restricciones de viaje para empleados del gobierno de Estados Unidos que prohíben los viajes entre ciudades después del anochecer siguen vigentes.

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Tags

automóviles, tecnología, seguridad Embajada de Estados Unidos Baja California Sur

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