Consulado de EU emite alerta de viaje para Los Cabos, Baja California Sur

''Manténgase alerta, ya que podría ocurrir violencia adicional en cualquier momento'', pidió la autoridad a sus ciudadanos.

''Aunque estos eventos han tenido lugar fuera de las áreas turísticas tradicionales, muchos ciudadanos de Estados Unidos transitan por el aeropuerto al viajar a la región'', indicaron.

El Consulado dijo que por su parte se fomenta la vigilancia continua en todo Cabo San Lucas, y particularmente alrededor del aeropuerto.

''Recordamos a los ciudadanos de Estados Unidos que, aunque las aplicaciones de transporte compartido como Uber pueden dejarlo en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, no se les permite recoger pasajeros allí'', agregó.

También llamó a los estadounidenses a utilizar taxis claramente identificables con numeración y placas visibles y legibles al salir del aeropuerto.

La autoridad levantó restricciones de viaje para empleados del gobierno de Estados Unidos que prohíben los viajes entre ciudades después del anochecer siguen vigentes.