Consulado de EU emite alerta de viaje para Los Cabos, Baja California Sur

Tras enfrentamientos armados registrados a finales de mayo y principios de junio en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, autoridades emitieron una alerta de viaje.
De acuerdo con el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, civiles armados se enfrentaron con autoridades federales cerca del principal aeropuerto internacional que sirve al área de Cabo San Lucas.
Uno de los incidentes, ocurrido el sábado 30 de mayo, dejó como saldo a un ciudadano estadounidense sin vida, a dos militares heridos y a otros cinco civiles lesionados.