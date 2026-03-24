Las vacaciones de Semana Santa son aprovechadas por cientos de familias para salir a disfrutar de los distintos destinos turísticos del país o visitar a familiares que viven en otras entidades. Por ello, conocer los precios actuales de las carreteras administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) resulta clave para planear los gastos del viaje.
Vacaciones de Semana Santa 2026: tarifas de casetas de Capufe y lo que debes pagar en autopistas
Costo de las casetas de Capufe vigentes
Capufe opera 4,036 kilómetros de autopistas y puentes en el país, teniendo presencia casi en todos los estados del país. Hay hacer uso de los tramos carreteros, los automovilistas tienen acceso a los servicios gratuitos que ofrece el organismo y que se pueden solicitar llamando al 074 o mediante comunicación a la cuenta de 𝕏 @CAPUFE.
¿Cuánto costarán las vacaciones de Semana Santa?
Las vacaciones de Semana Santa marcan uno de los periodos vacacionales más esperados en México. Además de que se juntan con las de los estudiantes de educación básica, que este 2026 son del 27 de marzo al 13 de abril.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) realizó un sondeo de mercado para identificar el gasto que conlleva este reto ocupacional y de esparcimiento de los menores durante la próxima temporada vacacional.
Uno de los ejemplos, son los diversos campamentos, cuyas opciones deportivas, culturales o académicas, tendrán un costo que oscilará entre 1,800 y 3,500 pesos por semana por menor, lo que habrá de considerarse por la Semana Santa y la de Pascua, costando hasta 7,000 pesos per cápita; para una familia de cinco integrantes, asistir al cine puede representar un gasto cercano a 1,600 pesos considerando entradas, combos de alimentos en dulcería y transporte; por su parte, una salida a una plaza comercial, considerando comer una hamburguesa, papas, refrescos y un helado de postre, más los traslados, rondará por encima de los 1,200 pesos.
Visitar un balneario puede alcanzar los 4,250 pesos incluyendo entradas, alimentos y transporte, mientras que un simple picnic a un parque público, llevando comida preparada de casa y contemplando el traslado y uno que otro antojito (elote), puede llegar a gastarse al menos 1,000 pesos.
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Una escapada de cuatro días y tres noches a destinos de playa o pueblos mágicos, considerando transporte terrestre, hospedaje y alimentos, puede representar gastos aproximados de entre 21,000 pesos y 25,000 pesos a destinos populares de cercanía con la capital, como Acapulco, Veracruz, Ixtapan, San Miguel de Allende, Puebla, entre otros.
En conjunto, estas opciones, en comparación con el año pasado, registrarán un incremento promedio del 16.5% en sus costos, reflejando la presión inflacionaria sobre el precio de las actividades recreativas y turísticas, detalló la Anpec en un comunicado.
¿Cuándo es Semana Santa 2026?
La Semana Santa será celebrada por los católicos del 29 de marzo al 5 de abril de 2026. Las fechas clave son las siguientes:
- Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026.
- Jueves Santo: 2 de abril de 2026
- Viernes Santo: 3 de abril de 2026
- Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026
- Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026.
Gráficas de Carolina Aguilar