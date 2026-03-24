Vacaciones de Semana Santa 2026: tarifas de casetas de Capufe y lo que debes pagar en autopistas

¿Cuánto costarán las vacaciones de Semana Santa?

Las vacaciones de Semana Santa marcan uno de los periodos vacacionales más esperados en México. Además de que se juntan con las de los estudiantes de educación básica, que este 2026 son del 27 de marzo al 13 de abril.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) realizó un sondeo de mercado para identificar el gasto que conlleva este reto ocupacional y de esparcimiento de los menores durante la próxima temporada vacacional.

Uno de los ejemplos, son los diversos campamentos, cuyas opciones deportivas, culturales o académicas, tendrán un costo que oscilará entre 1,800 y 3,500 pesos por semana por menor, lo que habrá de considerarse por la Semana Santa y la de Pascua, costando hasta 7,000 pesos per cápita; para una familia de cinco integrantes, asistir al cine puede representar un gasto cercano a 1,600 pesos considerando entradas, combos de alimentos en dulcería y transporte; por su parte, una salida a una plaza comercial, considerando comer una hamburguesa, papas, refrescos y un helado de postre, más los traslados, rondará por encima de los 1,200 pesos.

Visitar un balneario puede alcanzar los 4,250 pesos incluyendo entradas, alimentos y transporte, mientras que un simple picnic a un parque público, llevando comida preparada de casa y contemplando el traslado y uno que otro antojito (elote), puede llegar a gastarse al menos 1,000 pesos.

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Una escapada de cuatro días y tres noches a destinos de playa o pueblos mágicos, considerando transporte terrestre, hospedaje y alimentos, puede representar gastos aproximados de entre 21,000 pesos y 25,000 pesos a destinos populares de cercanía con la capital, como Acapulco, Veracruz, Ixtapan, San Miguel de Allende, Puebla, entre otros.

En conjunto, estas opciones, en comparación con el año pasado, registrarán un incremento promedio del 16.5% en sus costos, reflejando la presión inflacionaria sobre el precio de las actividades recreativas y turísticas, detalló la Anpec en un comunicado.