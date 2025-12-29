Publicidad

Estados

El municipio mexicano que tendrá un apagón de CFE el 30 de diciembre

Los habitantes de la región deben tener en cuenta la duración del apagón para que tomen precauciones. La empresa gubernamental dio a conocer los detalles.
lun 29 diciembre 2025 07:20 PM
apagon-30-diciembre-2025.jpg
Los trabajos que realizará personal de la Comisión Federal de Electricidad afectará a 13 comunidades. (Foto: Facebook CFE Nacional)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre un apagón masivo que se implementará en un municipio de México el martes 30 de diciembre, penúltimo día del año, por lo que sugirió a los habitantes a tomar precauciones debido a que las afectaciones durará cinco horas.

¿En dónde habrá apagón masivo el 30 de diciembre?

En un comunicado, la CFE informó que varias colonias del municipio de Tlacoachistlahuaca, ubicado en la costa chica de Guerrero, se verán afectadas por un apagón masivo que arrancará a las 10:00 horas (h) y terminará a las 15 h.

"Los trabajos consistirán en la reubicación de poste de concreto en línea desenergizada, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en esta región", detalla la empresa gubernamental.

¿Dónde queda Tlacoachistlahuaca?

Es un municipio ubicado en la Costa Chica de Guerrero; Se encuentra a 316 kilómetros de la capital del estado Chilpancingo de los Bravo.

apagon-masivo-guerrero-
Tlacoachistlahuaca se ubica al sur-oriente de la entidad guerrerense. (Foto: Google Maps)

Comunidades afectadas por apagón de CFE

  • Coyulito
  • La Providencia
  • Huahuetónoc
  • Papaloapan
  • Tlacoachis
  • Llano de Tepehuaje
  • Metlatónoc
  • El Carmen
  • Yoloxóchitl (Tlacoachis)
  • La Soledad Xochis
  • Xacundutia
  • Tierra Blanca
  • Rancho Cuananchinacha

Recomendaciones ante un apagón

Ante un apagón programado, lo que se recomienda es desconectar los aparatos eléctricos para evitar que se dañen. En caso de contar con un generador, debes asegurarte de conocer su buen funcionamiento y evitar algún accidente. Ubica un lugar adecuado para su instalación (al aire libre, lejos de ventanas y puertas) y ten en cuenta las medidas de prevención contra el monóxido de carbono.

Debido a que el apagón masivo se tiene previsto durante el día y a que durará pocas horas, se recomienda a la población llamar al 071 para corroborar la restauración del servicio eléctrico y evitar algún incidente.

