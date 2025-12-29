El municipio mexicano que tendrá un apagón de CFE el 30 de diciembre

¿En dónde habrá apagón masivo el 30 de diciembre?

En un comunicado, la CFE informó que varias colonias del municipio de Tlacoachistlahuaca, ubicado en la costa chica de Guerrero, se verán afectadas por un apagón masivo que arrancará a las 10:00 horas (h) y terminará a las 15 h.

"Los trabajos consistirán en la reubicación de poste de concreto en línea desenergizada, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en esta región", detalla la empresa gubernamental.

¿Dónde queda Tlacoachistlahuaca?

Es un municipio ubicado en la Costa Chica de Guerrero; Se encuentra a 316 kilómetros de la capital del estado Chilpancingo de los Bravo.

Tlacoachistlahuaca se ubica al sur-oriente de la entidad guerrerense. (Foto: Google Maps)

Comunidades afectadas por apagón de CFE

Coyulito

La Providencia

Huahuetónoc

Papaloapan

Tlacoachis

Llano de Tepehuaje

Metlatónoc

El Carmen

Yoloxóchitl (Tlacoachis)

La Soledad Xochis

Xacundutia

Tierra Blanca

Rancho Cuananchinacha

Recomendaciones ante un apagón

Ante un apagón programado, lo que se recomienda es desconectar los aparatos eléctricos para evitar que se dañen. En caso de contar con un generador, debes asegurarte de conocer su buen funcionamiento y evitar algún accidente. Ubica un lugar adecuado para su instalación (al aire libre, lejos de ventanas y puertas) y ten en cuenta las medidas de prevención contra el monóxido de carbono.

Debido a que el apagón masivo se tiene previsto durante el día y a que durará pocas horas, se recomienda a la población llamar al 071 para corroborar la restauración del servicio eléctrico y evitar algún incidente.