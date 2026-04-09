Fiscalía: ''CJNG ayudó a Aureoles a huir''; Gobierno de Bedolla pide ficha roja de Interpol

Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, huyó del país con ayuda de integrantes del crimen organizado, acusa la Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el actual gobernador morenista señaló que se pidió apoyó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se solicite la ficha roja contra Aureoles a la Interpol.

''Es prioridad que se haga justicia a todo el pueblo de Michoacán. Escapó con ayuda de la delincuencia organiza. Se sabe que lo más probable es que esté fuera del país'', dijo Bedolla.

Por su parte, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que fueron integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los que facilitaron su escape hacia la frontera norte de México.

“Quienes le ayudan a salir del estado de Jalisco son integrantes de este grupo delincuencial, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y son quienes lo apoyan para trasladarse al norte del país y, muy probablemente, fuera de él”, dijo.