Juez libera órdenes de captura contra Silvano Aureoles por homicidio, abuso de autoridad y tortura

Entre los señalados también está el entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, acusado por los mismos delitos que Silvano Aureoles.

Las otras órdenes giradas son para detener a 14 policías involucrados en el caso.

El 5 de abril de 2017 en Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, Michoacán, se registró un enfrentamiento armado entre elementos de seguridad pública de la entidad y comuneros de aquella demarcación.

En el enfrentamiento que duró más de una hora, en principio arribaron alrededor de 200 policías estatales y ministeriales con el objetivo de recuperar camionetas, camiones y tráileres. Posteriormente solicitaron refuerzos, por lo que llegaron a sumar 400 efectivos, además contaron con respaldo de dos helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, hasta que finalmente replegaron al grupo de comuneros, detuvieron a varios de ellos y les decomisaron armas de fuego.

El mismo día de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública estatal señaló que se quedaron aseguradas 15 armas de fuego (entre cortas y largas), que estaban en poder de los comuneros, y 10 personas fueron detenidas.

En ese momento, la SSP estatal manifestó que siete policías resultaron heridos (tres de ellos de gravedad) y que ingresaron desarmados a la comunidad y fueron agredidos con disparos de armas de fuego, accionadas desde diferentes puntos del cerro y del caserío.