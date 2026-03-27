Juez libera órdenes de captura contra Silvano Aureoles por homicidio, abuso de autoridad y tortura

Habitantes de la comunidad señalaron que los hechos no ocurrieron así, expresaron su inconformidad y exigieron la salida del Gobernador Silvano Aureoles Conejo debido a que el enfrentamiento generó un alto número de lesionados, así como al menos cuatro decesos y el reporte de 13 personas desaparecidas.
Además rechazaron que las armas decomisadas fueran de su propiedad, acusando que les fueron sembradas.
En su momento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició de oficio una queja y solicitó la información correspondiente a las autoridades involucradas en los acontecimientos.
En marzo de 2025, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que Silvano Aureoles es acusado por el delito de peculado por 3,400 millones de pesos.
Además se le acusa de haber ocasionado un desfalco de más de 30,000 millones de pesos al erario federal, de acuerdo con las fiscalizaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La Fiscalía General de la República (FGR) busca aprehender al exgobernador por presuntamente contratar con sobreprecios de 5,186 millones de pesos el arrendamiento y la construcción de cuarteles de la Policía estatal.
El exsenador Antonio García Conejo, hermano del exgobernador de Michoacán, asegura que la polémica se trata de una “persecución política”, ya que desde hace cuatro años el exmandatario estatal ha sido objeto de acusaciones sin pruebas.
También en marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la carpeta de investigación en contra del exgobernador de Michoacán es por una denuncia que se tiene desde hace varios años.
En 2024, Silvano Aureoles intentó buscar la candidatura presidencial de la oposición, sin embargo, el PRD -su partido- se quedó sin voz ni voto en la alianza con el PAN y el PRI.