¿Qué tiene que ver Pemex?

Virginia Guillén Ávalos, mamá de la quinceañera, es auxiliar técnico B de Pemex y gana cerca de 38,000 pesos netos al mes. Su esposo Juan Carlos Guerrero Rojas es un empresario que tiene vínculos con al menos 17 empresas en México, principalmente en los sectores petrolero, energético, gasolinero e inmobiliario, muchas de ellas con sede en Comalcalco, Tabasco.

De acuerdo con la plataforma Nómina Transparente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se detalla que Guillén Ávalos trabaja como Auxiliar Técnico B en Pemex Exploración y Producción (PEP).

La petrolera ya presentó una denuncia contra la empleada ante la Unidad de responsabilidades la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de investigar posibles irregularidades en la situación patrimonial de la funcionaria, de acuerdo al diario El Universal.

¿Qué dijo el papá de Mafer?

El señor Guerrero Rojas es proveedor desde 2010 de Pemex, “manteniendo una relación comercial ininterrumpida durante más de 16 años y no desde hace siete como erróneamente se ha señalado en algunas publicaciones”.

De acuerdo con el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) del Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas aparece vinculado a al menos 17 empresas en México, principalmente en los sectores petrolero, energético, gasolinero e inmobiliario, muchas de ellas con sede en Comalcalco, Tabasco.

“Actualmente las empresas del Sr. Guerrero Rojas se encuentran en proceso de diálogo con Pemex para la posible ampliación del contrato vigente, así como para la resolución de adeudos correspondientes a facturación pendiente de los años 2023 y 2024, situación que forma parte de los procesos administrativos normales entre proveedores y la empresa productiva del Estado”, se lee en el texto.

En la nota aclaratoria que emitió el despacho GMK & Associates México Law Firm & Crisis, se informó que hace aproximadamente tres años atravesó una situación severa de salud, situación que afortunadamente ha sido superada, por lo que fue uno de los factores para festejar a lo grande el cumpleaños de su hija.