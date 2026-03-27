Colapso en mina de Sinaloa deja a cuatro trabajadores atrapados

Los reportes técnicos indican que, al momento de la ruptura de la geomembrana, se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones.
De este grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas permanecen atrapadas.
Protección Civil nacional dijo que para su rescate, las acciones que generó la empresa minera inicialmente continúan en desarrollo ininterrumpido y han sido fortalecidas estratégicamente por los tres órdenes de gobierno.
''En el lugar se mantiene la ventilación constante al interior de la mina para asegurar las condiciones de soporte de vida, se concretó el taponamiento del sitio donde falló la presa para evitar el ingreso de más material y se ejecutan trabajos de remoción en la bocamina para un ingreso seguro''.
Autoridades realizan una excavación vertical con equipo de perforación de punta de diamante, con el objetivo de alcanzar una profundidad de hasta 300 metros para establecer contacto y suministrar insumos vitales, mientras los equipos se preparan para labores de búsqueda mediante contrapozos con descenso a rapel.