Colapso en mina de Sinaloa deja a cuatro trabajadores atrapados

Cuatro mineros quedaron atrapados en la mina "Minerales de Sinaloa", en el municipio de El Rosario, tras un derrumbe registrado el miércoles 25 de marzo, informaron autoridades.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mandó a 38 de sus elementos especialistas en lugares colapsados para llevar a cabo el rescate.

La mina que colapsó se utiliza para la extracción de oro y es operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa, ubicada en la localidad de Chele.