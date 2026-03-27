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Colapso en mina de Sinaloa deja a cuatro trabajadores atrapados

Los reportes técnicos indican que, al momento de la ruptura de la geomembrana, se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones. Cuatro siguen atrapados.
vie 27 marzo 2026 02:42 PM
Mineros de luto Zacatecas
Autoridades señalan que los mineros cuentan con ventilación tras el colapso. (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro )

Cuatro mineros quedaron atrapados en la mina "Minerales de Sinaloa", en el municipio de El Rosario, tras un derrumbe registrado el miércoles 25 de marzo, informaron autoridades.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mandó a 38 de sus elementos especialistas en lugares colapsados para llevar a cabo el rescate.

La mina que colapsó se utiliza para la extracción de oro y es operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa, ubicada en la localidad de Chele.

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Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de protección civil, dijo que las labores de búsqueda y rescate no se detendrán hasta encontrar a los trabajadores afectados por este incidente, ''garantizando el despliegue de todos los recursos necesarios y el acompañamiento permanente a sus familias durante este proceso''.

Este incidente ocurrió a las 14:00 horas del 25 de marzo y fue reportado a las autoridades municipales hasta las 14:20 horas del 26 de marzo.

Tras recibir la notificación oficial por parte de las autoridades estatales, el Gobierno de México activó de manera inmediata los protocolos federales de respuesta y movilización de fuerzas de tarea al sitio.

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Los reportes técnicos indican que, al momento de la ruptura de la geomembrana, se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones.

De este grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas permanecen atrapadas.

Protección Civil nacional dijo que para su rescate, las acciones que generó la empresa minera inicialmente continúan en desarrollo ininterrumpido y han sido fortalecidas estratégicamente por los tres órdenes de gobierno.

''En el lugar se mantiene la ventilación constante al interior de la mina para asegurar las condiciones de soporte de vida, se concretó el taponamiento del sitio donde falló la presa para evitar el ingreso de más material y se ejecutan trabajos de remoción en la bocamina para un ingreso seguro''.

Autoridades realizan una excavación vertical con equipo de perforación de punta de diamante, con el objetivo de alcanzar una profundidad de hasta 300 metros para establecer contacto y suministrar insumos vitales, mientras los equipos se preparan para labores de búsqueda mediante contrapozos con descenso a rapel.

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Minas Accidentes rescate

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