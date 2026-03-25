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Quién es Jaime Bonilla Valdez: el exgobernador morenista y petista qué está vinculado a proceso

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, asegura que la investigación en su contra es por motivos políticos. Un juez determinó vincularlo a proceso.
mié 25 marzo 2026 12:28 PM
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El exgobernador de baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en diversos delitos cuando ejerció su mandato estatal. (Foto: Facebook Jaime Bonilla Valdez )

Un juez vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones cuando estuvo al frente de la entidad. Durante su mandado, este político estuvo involucrado en diversas controversias, por lo que a continuación mencionamos algunos puntos clave de su vida política.

Es hijo de Alberto Bonilla Colmenero, médico militar, y Concepción Valdez, madre de diez hijos. Nació en la colonia Libertad de la ciudad de Tijuana el 9 de junio de 1950. Actualmente tiene 75 años de edad.

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Primero empresario, luego político

De acuerdo con la página oficial del exgobernador, relata sus inicios en el ámbito de los negocios como vendedor de puerta a puerta, para después convertirse en líder industrial maquilador y en telecomunicaciones. Su biografía detalla que estudió la maestría en Administración Pública en San Diego National University.

“Gracias a las diferentes plantas de producción que formó durante su carrera empresarial creó más de 4 mil puestos de trabajo en su estado; y actualmente figura como presidente de Grupo Primer Sistema de Noticias, uno de los consorcios informativos y noticiosos líderes en Baja California”, dice.

Decidió participar en la carrera política tras una invitación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que Bonilla Valdez decidió involucrarse en el Proyecto Alternativo de Nación.

Jaime Bonilla Valdez se desempeñó como diputado federal entre 2012 y 2015, más tarde, fue elegido senador por Baja California. En la cámara alta apoyó la creación de la Zona Libre en la Frontera Norte, que comenzó con la reducción del IVA del 16% al 8%, el ISR del 35% al 20%, y subiendo el salario mínimo al doble.

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Llegó a la gubernatura de Baja California tras ganar las elecciones como candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia en Baja California', conformada por los partidos políticos de Morena, Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT), con el 50.3% de los sufragios. El cargo lo desempeñó hasta 2021.

Uno de los momentos más polémicos de su mandato como gobernador se dio con la llamada "Ley Bonilla". Durante su administración, promovió una reforma constitucional que buscaba ampliar su periodo de gobierno de dos a cinco años. Sin embargo, la reforma fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante su administración, Jaime Bonilla ayudó a que la Universidad Autónoma de Baja California saldara su deuda con el gobierno estatal.

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Inicialmente representó a Morena, pero cambió de partido y se unió al Partido del Trabajo (PT).

En mayo de 2023, el Consejo Estatal de Morena en Baja California solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia retirarle los derechos partidistas a Bonilla, luego de que decidió aceptar el cargo en el PT.

Entre las razones que se dieron para avalar la salida de Bonilla está el aceptar el cargo sin presentar antes su renuncia oficial a Morena. Además, la decisión se tomó de manera “preventiva” para evitar que, en caso de que los resultados no le favorecieran en el petismo, no buscara reincorporarse al partido guinda.

La acusación contra el exgobernador está relacionada con un contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, un proyecto que finalmente no se concretó.

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Bonilla enfrentará el juicio en libertad, pero deberá abonar 100,000 pesos como medida cautelar. En declaraciones al diario La Jornada, detalló que el expediente del caso cuenta con 20 volúmenes. Además, señaló que no asistió a 12 audiencias previas por viajes y que no tiene una dirección en Mexicali.

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Baja California Jaime Bonilla

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