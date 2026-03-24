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Director de la Policía de Matehuala, SLP, es detenido por posesión de droga

Jorge Peña, director de la Policía de Matehuala, es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de posesión de sustancias ilícitas.
mar 24 marzo 2026 01:19 PM
Director de la policía de Matehuala es detenido por presunta participación en desaparición de electricistas
Jorge Peña, director de la Policía Municipal de Matehuala, fue detenido la noche de este lunes. (Foto: Facebook/ Policía Municipal de Matehuala)

Jorge Eduardo Peña, director de la Policía Municipal de Matehuala, San Luis Potosí, fue detenido la noche de este lunes en posesión de varias dosis de droga a bordo de un vehículo del Gobierno Municipal.

De acuerdo con información preliminar, el funcionario fue arrestado por autoridades federales en un operativo coordinado, aunque hasta el momento aún no se dan a conocer de manera oficial los cargos específicos que enfrenta.

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No obstante, se reporta que al funcionario también se le vincula con el caso de los electricistas desaparecidos en Matehuala.

Este lunes se confirmó la localización con vida de siete hombres, quienes fueron reportados como desaparecidos la mañana del pasado sábado 21 de marzo. La última vez que fueron visto viajaban por una carretera en San Luis Potosí.

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Localizan con vida a 7 electricistas en carretera en Matehuala, San Luis Potosí

Algunos familiares declararon a representantes de medios de comunicación que una persona se comunicó y les dijo que fueron privados de la libertad.

Tras labores conjuntas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó la localización de los siete hombres que eran buscados en el altiplano potosino.

Los agentes de la PDI informaron que las personas fueron ubicadas en buen estado de salud en el libramiento hacia el municipio de Matehuala y fueron trasladadas para rendir su declaración respecto a su ausencia.

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El municipio d Matehuala es actualmente gobernado por Raúl Ortega Rodríguez, quien fuera candidato de la coalición PRI, PAN y PRD.

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San Luis Potosí Policía Seguridad

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