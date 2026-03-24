Director de la Policía de Matehuala, SLP, es detenido por posesión de droga

No obstante, se reporta que al funcionario también se le vincula con el caso de los electricistas desaparecidos en Matehuala.

Este lunes se confirmó la localización con vida de siete hombres, quienes fueron reportados como desaparecidos la mañana del pasado sábado 21 de marzo. La última vez que fueron visto viajaban por una carretera en San Luis Potosí.

Algunos familiares declararon a representantes de medios de comunicación que una persona se comunicó y les dijo que fueron privados de la libertad.

Tras labores conjuntas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó la localización de los siete hombres que eran buscados en el altiplano potosino.

Los agentes de la PDI informaron que las personas fueron ubicadas en buen estado de salud en el libramiento hacia el municipio de Matehuala y fueron trasladadas para rendir su declaración respecto a su ausencia.