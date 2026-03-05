El programa Mujeres con Bienestar comenzó la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a nuevas beneficiarias que obtuvieron un folio entre los años 2023 y 2024, aunado a esto, comenzó la dispersión del apoyo económico de 2,500 pesos durante la primera semana de marzo. Entre las acciones que deben realizar las beneficiarias es actualizar sus datos dentro de la página oficial del programa con el objetivo de mantener actualizado el padrón.
El 19 de febrero de 2026 entraron en vigencia nuevas reglas de operación para evitar que los apoyos se dupliquen y sumar a nuevas mujeres en el programa que ofrece el gobierno del Edomex.
Publicidad
Mujeres con Bienestar se proyecta a mujeres de entre 18 a 59 años que vivan en el Edomex, estén en situación de pobreza y no cuenten con seguridad social. Las mujeres que tengan entre 60 y 64 años ya no estarán en este padrón estatal, pues serán cobijadas por la pensión federal “Mujeres Bienestar”.
Para ello, se implementa un sistema de “graduación”. Esto significa que los apoyos son temporales para permitir que nuevas mujeres ingresen.
Una beneficiaria será dada de baja automáticamente si:
Cumple 1 año en el programa (si vive en zona urbana).
Cumple 2 años en el programa (si vive en zona rural).
Recibe un máximo de seis apoyos económicos.
Alcanza los 60 años de edad.
La Secretaría de Bienestar del Edomex inició con la entrega de tarjetas del Banco Bienestar a las nuevas beneficiarias quienes recibieron el lugar y la fecha para realizar su entrega, por lo que es importante que las mujeres que están en lista de espera y que cuenten con folios que les entregaron entre 2023 y 2024, actualicen sus datos, estos son los pasos a seguir:
En 2026, incorporará a más de medio millón de mujeres beneficiarias, por lo que el padrón previsto para este año será de 700 mil mexiquenses de 18 a 59 años, quienes durante un año recibirán un apoyo de 2,500 pesos bimestral, así como servicios adicionales de educación, salud, psicológicos, legales y funerarios.
Publicidad
El secretario del Bienestar del Edomex, Juan Carlos González Romero, informó que, desde el 2 de marzo se iniciaron los pagos correspondientes a las letras “A”, “B” y “C”. Los pagos continúan durante los primeros días de este mes.
“Gracias a la comprensión de quienes ya fueron beneficiarias, garantizaremos que el programa sea sostenible y continúe creciendo”, expresó.