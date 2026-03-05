Mujeres con Bienestar se proyecta a mujeres de entre 18 a 59 años que vivan en el Edomex, estén en situación de pobreza y no cuenten con seguridad social. Las mujeres que tengan entre 60 y 64 años ya no estarán en este padrón estatal, pues serán cobijadas por la pensión federal “Mujeres Bienestar”.

Para ello, se implementa un sistema de “graduación”. Esto significa que los apoyos son temporales para permitir que nuevas mujeres ingresen.

Una beneficiaria será dada de baja automáticamente si:

Cumple 1 año en el programa (si vive en zona urbana).

Cumple 2 años en el programa (si vive en zona rural).

Recibe un máximo de seis apoyos económicos.

Alcanza los 60 años de edad.

La Secretaría de Bienestar del Edomex inició con la entrega de tarjetas del Banco Bienestar a las nuevas beneficiarias quienes recibieron el lugar y la fecha para realizar su entrega, por lo que es importante que las mujeres que están en lista de espera y que cuenten con folios que les entregaron entre 2023 y 2024, actualicen sus datos, estos son los pasos a seguir:

1.-Entra a la página oficial de Mujeres con Bienestar o abre la aplicación desde tu celular. https://mujeresconbienestar.gob.mx/

2.-Ve a la sección que dice “Consultar saldo y movimientos”.

3.-Da clic en “Iniciar sesión“ y escribe tu correo y contraseña.

Las beneficiarias deben actualizar sus datos en la plataforma del programa estatal. (Foto: Captura de pantalla mujeresconbienestar.gob.)

4.-Lee el mensaje de actualización que te aparecerá en la pantalla.

5.-Verifica que tu correo electrónico y tu número de teléfono actual sean correctos y pulsa “Validar y continuar”.