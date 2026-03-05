Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

FGR: Van 47 detenidos por Rancho Izaguirre; faltan órdenes de captura por cumplir

La FGR dijo que está comprobado que el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, se usó para llevar a cabo prácticas de tiro para nuevos reclutas del CJNG.
jue 05 marzo 2026 06:02 PM
Diligencia Rancho Izaguirre
El exalcalde de Teuchitlán ha sido vinculado al Rancho Izaguirre, utilizado por criminales para reclutar personas. (Foto: Cuartoscuro.)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó hoy que hasta el momento son 47 las personas detenidas por el centro de adiestramiento criminal Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco.

Las capturas han ocurrido desde septiembre de 2024, después de que autoridades localizaron el sitio utilizado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Publicidad

La FGR dijo que está comprobado que el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, se usó para llevar a cabo prácticas de tiro para nuevos reclutas del CJNG y no fue un campo de extermino, como colectivos y políticos de oposición al Gobierno federal han acusado.

Hasta el momento se ha confirmado que los restos localizados en el lugar pertenecen a un hombre, dijo FGR, sin embargo, no se le ha podido identificar porque no está su información en el banco genético de la autoridad.

"Con relación al predio, las investigaciones han determinado de manera clara y contundente que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento, ya que se desprende que realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos", dijo FGR.

Teuchitlán.jpg
Estados

Teuchitlán: un año sin justicia ni avances en la crisis de desaparecidos en México

Publicidad

"En el lugar, se contaba con un área simulada como casa táctica para adiestramiento y simulación de cobertura, movimiento y generación de reacción'', añadió.

FGR dijo que existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos.

A un año de que el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco revelara una de las postales del horror y la violencia que vive México: un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la finca se dejó sin custodia por meses, no hay sentencias condenatorias contra los principales implicados y en el país se mantiene la crisis de desapariciones.

Al día de hoy, hay más de 131,000 ausencias, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los datos corresponden a un registro histórico que data desde 1952.

Hace un año, Teuchitlán pasó de ser el centro de la atención de Jalisco y del país. Las imágenes de zapatos, mochilas, ropas y documentos relacionados con el reclutamiento forzado y la crisis de desapariciones en México generaron que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara seis acciones contra el delito, sin embargo, son escasos los avances.

Publicidad

Tags

CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Violencia Crimen organizado

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad