FGR: Van 47 detenidos por Rancho Izaguirre; faltan órdenes de captura por cumplir

"En el lugar, se contaba con un área simulada como casa táctica para adiestramiento y simulación de cobertura, movimiento y generación de reacción'', añadió.

FGR dijo que existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos.

A un año de que el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco revelara una de las postales del horror y la violencia que vive México: un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la finca se dejó sin custodia por meses, no hay sentencias condenatorias contra los principales implicados y en el país se mantiene la crisis de desapariciones.

Al día de hoy, hay más de 131,000 ausencias, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los datos corresponden a un registro histórico que data desde 1952.

Hace un año, Teuchitlán pasó de ser el centro de la atención de Jalisco y del país. Las imágenes de zapatos, mochilas, ropas y documentos relacionados con el reclutamiento forzado y la crisis de desapariciones en México generaron que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara seis acciones contra el delito, sin embargo, son escasos los avances.