El gobierno del Estado de México (Edomex) ampliará el número de beneficiarias del Programa Mujeres con Bienestar este año al pasar de 650,000 beneficiarias a 700,000. Sin embargo, algunas dejarán de recibir este apoyo bimestral, mientras que otras apenas se incorporarán.
Mujeres con Bienestar: cómo recuperar folio para tener el apoyo de 2,500 pesos
A pesar de este anuncio, el gobierno mexiquense aclara que no habrá nuevos registros este 2026; ya que los nuevos lugares estarán destinados a aquellas que ya hicieron su prerregistro al programa en 2023 o 2024 y que aún tienen su número de folio.
Las mujeres que hicieron el trámite en esos años y fueron a “lista de espera”, serán prioridad, por lo que es importante tener el número de folio a la mano.
¿Cómo recuperar mi número de folio?
1.- Debido a que para el prerregistro se solicitó un correo electrónico para enviar la confirmación del trámite, será necesario buscarlo de nuevo en la bandeja de entrada al buscar “Mujeres con Bienestar” o “Folio”. No olvides revisar la carpeta de SPAM o Correo no deseado.
2.- Línea telefónica: Puedes llamar al número 55-93-70-09-24 para pedir ayuda a un asesor.
3.-Atención por correo: Envía un mensaje a at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx explicando que necesitas recuperar tu número de registro.
Quienes realizaron el prerregistro tuvieron que cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 59 años de edad.
- Comprobar que vives en alguno de los municipios del Estado de México.
- Contar con el folio de pre-registro original (2023 o 2024).
- Presentar documentos originales y copia (INE, CURP, Comprobante de domicilio).
¿Quiénes pueden acceder a Mujeres con Bienestar?
La Secretaría de Bienestar del Edomex destina este programa a mujeres mexiquenses de 18 a 59 años que se encuentran en condición de vulnerabilidad; consiste en la entrega de un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos, así como servicios educativos y de cuidado de la salud física y emocional.