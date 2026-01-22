Publicidad

Estados

Mujeres con Bienestar: cómo recuperar folio para tener el apoyo de 2,500 pesos

Las autoridades encargadas de este programa dieron a conocer los detalles del programa que amplío su cobertura a 700,000 beneficiarias.
jue 22 enero 2026 04:39 PM
Este programa apoya a mujeres del Edomex con 2,500 pesos bimestrales. (Foto: Gobierno del Edomex)

El gobierno del Estado de México (Edomex) ampliará el número de beneficiarias del Programa Mujeres con Bienestar este año al pasar de 650,000 beneficiarias a 700,000. Sin embargo, algunas dejarán de recibir este apoyo bimestral, mientras que otras apenas se incorporarán.

A pesar de este anuncio, el gobierno mexiquense aclara que no habrá nuevos registros este 2026; ya que los nuevos lugares estarán destinados a aquellas que ya hicieron su prerregistro al programa en 2023 o 2024 y que aún tienen su número de folio.

Las mujeres que hicieron el trámite en esos años y fueron a “lista de espera”, serán prioridad, por lo que es importante tener el número de folio a la mano.

¿Cómo recuperar mi número de folio?

1.- Debido a que para el prerregistro se solicitó un correo electrónico para enviar la confirmación del trámite, será necesario buscarlo de nuevo en la bandeja de entrada al buscar “Mujeres con Bienestar” o “Folio”. No olvides revisar la carpeta de SPAM o Correo no deseado.

2.- Línea telefónica: Puedes llamar al número 55-93-70-09-24 para pedir ayuda a un asesor.

3.-Atención por correo: Envía un mensaje a at.mujeresbienestar@edomex.gob.mx explicando que necesitas recuperar tu número de registro.

Quienes realizaron el prerregistro tuvieron que cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 18 y 59 años de edad.
  • Comprobar que vives en alguno de los municipios del Estado de México.
  • Contar con el folio de pre-registro original (2023 o 2024).
  • Presentar documentos originales y copia (INE, CURP, Comprobante de domicilio).

¿Quiénes pueden acceder a Mujeres con Bienestar?

La Secretaría de Bienestar del Edomex destina este programa a mujeres mexiquenses de 18 a 59 años que se encuentran en condición de vulnerabilidad; consiste en la entrega de un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos, así como servicios educativos y de cuidado de la salud física y emocional.

