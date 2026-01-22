Mujeres con Bienestar: cómo recuperar folio para tener el apoyo de 2,500 pesos

A pesar de este anuncio, el gobierno mexiquense aclara que no habrá nuevos registros este 2026; ya que los nuevos lugares estarán destinados a aquellas que ya hicieron su prerregistro al programa en 2023 o 2024 y que aún tienen su número de folio.

Las mujeres que hicieron el trámite en esos años y fueron a “lista de espera”, serán prioridad, por lo que es importante tener el número de folio a la mano.