Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

En pleno invierno llega la primera ola de calor a estos 6 estados del país

El Servicio Meteorológico Nacional emite recomendaciones a la población para evitar daños a la salud. El invierno está próximo a terminar.
jue 26 febrero 2026 09:40 AM
En pleno invierno, llega la primera onda de calor a 6 estados de México: así estará el clima según el SMN
Chihuahua es una de las entidades en donde se prevé que afecta la ola de calor a partir de este 26 de febrero. (Foto: iStock)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que a partir de este jueves 26 de febrero se prevé una ola de calor que afectará a seis entidades del país, por lo que dio recomendaciones a la población para que tomen precauciones y eviten daños a la salud.

Las temperaturas previstas por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) oscilan entre 40 a 45 grados como máximas; ello, a pesar de que seguimos en temporada invernal.

Publicidad

¿En dónde habrá ola de calor?

A partir de este día inicia una onda de calor que ocasionará temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Además, se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y de 30 a 35 grados en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

"Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores", recomienda el SMN en su más reciente comunicado.

Clima para este jueves

El pronóstico más reciente del SMN prevé intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas. Las precipitaciones mencionadas serán originadas por el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

También se prevén bajas temperaturas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados con heladas en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.

Publicidad

Rachas de viento

Se pronostican rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; viento de componente sur con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Rachas de viento de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Tamaulipas.

Leer más:

¿Cuándo se acaba el frío y empieza el calor en México en 2026?
Tendencias

El cambio de clima ya viene: cuándo termina el frío y empieza el calor en México este 2026

El 10 de enero, el observatorio europeo Copernicus informó que el año 2026 comenzó con un mes entre los cinco más calurosos desde que hay registros, pese a una ola de frío en el hemisferio norte.

"Enero de 2026 fue el quinto mes de enero más cálido a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 12.95 °C, es decir, 0.51 °C más que la media de enero del período 1991‑2020", señaló Copernicus en su informe mensual.

Enero de 2026 fue solo 0.28 °C menos caluroso que el de 2025, el más cálido jamás registrado.

Publicidad

"Enero de 2026 nos recordó de manera contundente que el sistema climático puede generar simultáneamente un tiempo muy frío en una región y un calor extremo en otra", indicó Samantha Burgess, directora adjunta del servicio de cambio climático de Copernicus, citada en el comunicado.

El hemisferio sur registró récords de calor e incendios en enero, señala Copernicus, que menciona a Australia, Chile y la Patagonia.

Las temperaturas más elevadas respecto a la media se registraron en el Ártico, Groenlandia, Sudamérica , el norte de África y la Antártida, añade el observatorio europeo.

Con información de AFP

Tags

cambio climático Ola de calor

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad