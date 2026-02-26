En pleno invierno, llega la primera onda de calor a 6 estados de México: así estará el clima según el SMN

¿En dónde habrá ola de calor?

A partir de este día inicia una onda de calor que ocasionará temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Además, se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Baja California, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y de 30 a 35 grados en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

"Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores", recomienda el SMN en su más reciente comunicado.

Clima para este jueves

El pronóstico más reciente del SMN prevé intervalos de chubascos en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas. Las precipitaciones mencionadas serán originadas por el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

También se prevén bajas temperaturas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados con heladas en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.