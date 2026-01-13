¿Cuándo termina la temporada de frío en México?

Durante los primeros meses de 2026, los sistemas responsables de las temperaturas bajas continúan activos en distintas regiones del país. De acuerdo con el seguimiento del Servicio Meteorológico Nacional, la temporada de frío se mantiene hasta marzo, mes en el que concluye la fase con mayor presencia de frentes fríos.

Este cierre no implica un cambio inmediato hacia condiciones templadas en todo el territorio. La persistencia del frío depende de la frecuencia con la que ingresan los sistemas frontales y de su trayectoria, lo que explica por qué algunos descensos térmicos aún se presentan antes de que el patrón atmosférico se estabilice.

Conforme avanza marzo, la incidencia de estos sistemas disminuye y se reduce la probabilidad de eventos asociados a heladas, vientos intensos y caídas marcadas de temperatura, lo que marca el fin del periodo invernal más activo del año.

Cuántos frentes fríos se esperan entre enero y marzo de 2026

Para 2026, el pronóstico del SMN contempla actividad concentrada en los primeros meses del año. En enero se prevé el ingreso de seis frentes fríos, lo que mantiene condiciones de frío recurrente en varias zonas del país.

Durante febrero, el número de sistemas disminuye a cinco frentes fríos, aunque aún con capacidad de generar descensos térmicos, vientos y cambios bruscos en el estado del tiempo, especialmente en regiones expuestas a la entrada de masas polares.

En marzo, se esperan seis frentes fríos, lo que confirma que el cierre de la temporada invernal no ocurre de forma abrupta. Estos sistemas representan la última fase del periodo frío antes de la transición hacia temperaturas más altas.

Cómo actúan los frentes fríos y qué fenómenos generan

Un frente frío se produce cuando una masa de aire frío entra en contacto con una masa de aire caliente. Al ser más denso, el aire frío se desplaza por debajo del aire cálido, lo que genera inestabilidad atmosférica y desencadena cambios en las condiciones del tiempo.

Durante el paso de estos sistemas se presentan descensos de temperatura, heladas, vientos intensos, oleaje elevado, nubosidad y lloviznas, dependiendo de la región afectada. La mayoría de los frentes fríos que impactan a México se originan cerca del polo norte, cruzan Estados Unidos y avanzan sobre el país del noroeste al sureste.

En el periodo invernal, algunos frentes generan fenómenos específicos. Cuando cruzan el Istmo de Tehuantepec producen vientos conocidos como tehuantepecos, mientras que al atravesar el Golfo de México dan lugar a los llamados nortes. Tras su paso, suele instalarse una nueva masa de aire frío y seco que intensifica el descenso térmico antes de que las condiciones comiencen a estabilizarse.