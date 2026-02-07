Familiares de desaparecidos piden informes sobre la fosa hallada en Sinaloa con restos de un posible minero

Sin embargo, las autoridades no detallaron si había más cuerpos y hasta ahora no han confirmado la identidad de los restos. Solo indicaron que se llevarían a cabo los estudios pertinentes.

Ante esta falta de datos, el colectivo Por las Voces sin Justicia dirigió una petición a la fiscal estatal, Claudia Sánchez, para demandar información sobre la fosa.

“Para nuestras familias cada hallazgo representa la posibilidad real de que ahí se encuentren nuestros seres queridos. La falta de información genera incertidumbre, dolor y revictimización”, explicó la agrupación en un comunicado.

Y es que la crisis de desapariciones, que suma más de 132,000 casos, ha obligado a las familias a buscar por su cuenta a sus seres queridos. Desde hace años, cada vez que se encuentra una fosa en el país, los colectivos se desplazan al lugar con el fin de revisar si su desaparecido podría estar ahí.

La historia reciente ha mostrado que esto es posible, pues los restos de algunas personas desaparecidas se han encontrado en fosas incluso en estados diferentes a su residencia.

“Es importante señalar que podrían tratarse de nuestros familiares, por lo que exigimos se respeten nuestros derechos a la verdad, a la información y a un trato digno”, agregaron.