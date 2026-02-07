Publicidad

Familiares de desaparecidos piden informes sobre la fosa hallada en Sinaloa con restos de un posible minero

La fosa fue encontrada este viernes en el municipio de Concordia mientras las autoridades realizaban operativos de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos desde el 23 de enero.
sáb 07 febrero 2026 04:37 PM
violencia sinaloa
En el marco del operativo para localizar a los 10 mineros desaparecidos en la sierra, las fuerzas federales informaron del desmantelamiento de campamentos utilizados por grupos criminales en la región. (Foto: José Betanzos)

Familiares de personas desaparecidas solicitaron a las autoridades información clara sobre la fosa clandestina encontrada este viernes en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa.

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) reportó el hallazgo y adelantó que en la fosa había restos con características similares a las de uno de los 10 mineros secuestrados en el estado desde el 23 de enero.

Sin embargo, las autoridades no detallaron si había más cuerpos y hasta ahora no han confirmado la identidad de los restos. Solo indicaron que se llevarían a cabo los estudios pertinentes.

Ante esta falta de datos, el colectivo Por las Voces sin Justicia dirigió una petición a la fiscal estatal, Claudia Sánchez, para demandar información sobre la fosa.

“Para nuestras familias cada hallazgo representa la posibilidad real de que ahí se encuentren nuestros seres queridos. La falta de información genera incertidumbre, dolor y revictimización”, explicó la agrupación en un comunicado.

Y es que la crisis de desapariciones, que suma más de 132,000 casos, ha obligado a las familias a buscar por su cuenta a sus seres queridos. Desde hace años, cada vez que se encuentra una fosa en el país, los colectivos se desplazan al lugar con el fin de revisar si su desaparecido podría estar ahí.

La historia reciente ha mostrado que esto es posible, pues los restos de algunas personas desaparecidas se han encontrado en fosas incluso en estados diferentes a su residencia.

“Es importante señalar que podrían tratarse de nuestros familiares, por lo que exigimos se respeten nuestros derechos a la verdad, a la información y a un trato digno”, agregaron.

El colectivo, que opera en Mazatlán, recordó a la fiscalía que tiene la obligación de brindar información a las familias de personas desaparecidas.

Así que le demandó que comunique públicamente el número de cuerpos o restos localizados; el estado en que fueron encontrados; las acciones forenses y de identificación que están realizando y los mecanismos de comunicación directa con las familias de personas desaparecidas.

Las autoridades hallaron la fosa este viernes en medio de un operativo de búsqueda de los 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, secuestrados en la comunidad de Copala.

Aunque las autoridades detuvieron a cuatro personas posiblemente implicadas en el secuestro, todavía no han dado con el paradero de los mineros y mantienen operativos de búsqueda.

La Cámara Minera de México (Camimex) denunció públicamente el secuestro de los trabajadores y detalló que son ingenieros y personal técnico. También manifestó su preocupación por el clima de inseguridad que, sostuvieron, enfrenta la industria.

Por este caso y tras el ataque armado contra miembros del partido Movimiento Ciudadano (MC), otra vez se reforzó la seguridad en Sinaloa, que atraviesa una cruel ola de violencia desde 2024 a causa de enfrentamientos entre células del Cártel de Sinaloa. Actualmente, 1,600 militares han sido desplegados en el estado.

