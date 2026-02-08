El cuerpo de uno de los 10 mineros reportados como desaparecidos desde el 24 de enero en el municipio de La Concordia, Sinaloa, fue identificado mediante pruebas genéticas realizadas por especialistas forenses.
Cuerpo de minero desaparecido es identificado en fosa; sigue la búsqueda de nueve en Sinaloa
Entre los restos encontrados en una fosa clandestina el pasado 6 de febrero se confirmó el hallazgo de José Ángel Hernández, ingeniero de 37 años originario de Zacatecas. Sin embargo, los otros nueve trabajadores mineros siguen desaparecidos.
De acuerdo con las familias de los mineros, fueron secuestrados por un comando armado durante las primeras horas del 23 de enero mientras se encontraban en el campamento minero La Clementina, en la comunidad de Pánuco. Laboraban para la empresa constructora CICAR, que da servicios a la minera canadiense Vizsla Silver.
Cuatro personas fueron detenidas el pasado 4 de febrero por su posible relación con la desaparición de los trabajadores como parte de la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Noticias relacionadas:
En los cateos realizados en los municipios de La Concordia y Mazatlán fueron asegurados pertenencias de las víctimas como identificaciones personales, celulares y una computadora.
Te puede interesar:
Las autoridades no informan aún sobre el número de personas a las cuales corresponderían los restos humanos encontrados en la fosa encontrada en una parcela de la sindicatura de El Verde.
De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la zona donde fue cometido el secuestro de los mineros opera una célula de "Los Chapitos".