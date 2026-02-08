Cuerpo de minero desaparecido es identificado en fosa; sigue la búsqueda de nueve en Sinaloa

Entre los restos encontrados en una fosa clandestina el pasado 6 de febrero se confirmó el hallazgo de José Ángel Hernández, ingeniero de 37 años originario de Zacatecas. Sin embargo, los otros nueve trabajadores mineros siguen desaparecidos.

De acuerdo con las familias de los mineros, fueron secuestrados por un comando armado durante las primeras horas del 23 de enero mientras se encontraban en el campamento minero La Clementina, en la comunidad de Pánuco. Laboraban para la empresa constructora CICAR, que da servicios a la minera canadiense Vizsla Silver.

Cuatro personas fueron detenidas el pasado 4 de febrero por su posible relación con la desaparición de los trabajadores como parte de la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).