Sheinbaum anuncia becas de transporte para estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos

La mandataria inauguró hoy la primera etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos plantel San Luis Potosí. En el evento estuvieron el gobernador Ricardo Gallardo; el secretario de Educación, Mario Delgado, y la responsable de esos planteles, la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz.

“Les voy a dar una noticia que les va a gustar”, dijo Sheinbaum a los asistentes. Les recordó que ayer se anunció la entrega de esa beca a los estudiantes michoacanos de esa universidad como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ya que, a diferencia de los estudiantes de educación media superior, los universitarios no reciben beca.

“Hoy doy la noticia que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la beca Gertrudis Bocanegra”, indicó. La iniciativa busca apoyar a los alumnos para transporte “y algunos pequeños gastos que tienen”, expuso la mandataria.

Con la construcción de nuevas instituciones, Sheinbaum busca ampliar los espacios en las instituciones de educación superior, ampliar la cobertura de este nivel educativo y resarcir el rezago en infraestructura educativa.

Aseguró que, entre 1983 y 2018, se dejó de invertir en infraestructura educativa, así que existen una oferta menor a la demanda en las universidades. Para sobrellevar este déficit, aseguró, se aplicaron exámenes de admisión a los jóvenes.

"¿Por qué no hay suficientes escuelas en México? ¿Por qué hacen falta más preparatorias y universidades? Porque durante mucho tiempo se consideró que la educación no era un derecho", declaró.

"Decían a los estudiantes: 'Es tu culpa si no pasas el examen de admisión'. Pues es falso, lo que pasa es que no quisieron construir más universidades", agregó.

¿De cuánto es la beca para universitarios de la Rosario Castellanos?

Ese apoyo económico para transporte, mismo que ya reciben estudiantes preparatorianos, consiste en la entrega de 1,900 pesos bimestrales, durante los 10 meses del ciclo escolar (no incluye julio y agosto pues son vacaciones).

Los beneficiarios ahora serán estudiantes de hasta 29 años en esa institución de educación superior y, de acuerdo a las reglas, es necesario un registro para acceder a ese apoyo.

Quienes lo reciban disfrutarán de él por un máximo de 45 meses y sólo en el caso de estudiantes de Medicina hasta por 55 meses.